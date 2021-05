Ucciso dall’elica dopo l’impatto 

Erano partite entrambe della Marina di Portisco, il porto turistico nel Golfo di Cugnana, tra le rinomate e frequentante località di Porto Rotondo e Porto Cervo, quando ieri mattina per cause ancora da chiarire, le due imbarcazioni, una a vela e l’altra a motore, si sono scontrate. Un impatto tragico dove ha trovato la morte Alberto Filosi, imprenditore 69enne residente a Milano, in vacanza nell’Isola e ieri in navigazione con la moglie sulla barca a vela.

Il fatto

La collisione tra l’Argo I, uno yacht semicabinato di 12 metri, e la Sea Fever II, imbarcazione a vela di 10 metri, è avvenuta a circa mezzo miglio dalla costa, nelle acque a nord di Portisco. Sul mezzo a motore c’erano quattro turisti bergamaschi, due uomini e altrettante donne sui 60 anni; la barca a vela invece navigava con i due coniugi di origine lombarda. Da quanto è stato ricostruito grazie alle testimonianze, l’uomo, che si trovava al timone della Sea Fever II veleggiando a largo dell’isolotto di Sofi, in seguito all’urto violento con il semicabinato sarebbe caduto in acqua. Le due coppie di turisti bergamaschi che si trovavano a bordo del natante a motore Argo I avrebbero dichiarato che la loro imbarcazione navigava a una velocità di 17 nodi, circa 34 chilometri orari. Una velocità sostenuta tanto che nell’impatto, avvenuto nel lato destro di poppa della Sea Fever II, quello dove si trovava al timone il velista, sono cedute le sartie mentre l’albero e il boma sono stati spezzati.

La tragedia

A provocare il decesso di Alberto Filosi, finito in acqua nello schianto, non è stato però il forte impatto con lo scafo d'altura, ma le eliche del motore dell’Argo I che gli hanno causato gravi traumi e lesioni. La moglie del velista milanese, rimasta a bordo dell’imbarcazione a vela, ha subito un forte shock a causa dell’incidente. Alcune persone che si trovavano in navigazione nella zona sono accorse per assistere la donna che successivamente è stata accompagnata all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per ulteriori accertamenti. A lanciare il Mayday da Porto Cervo Radio, intorno alle 11.30, è stato il personale al lavoro, che ha fatto partire la macchina operativa dei soccorsi della Capitaneria di Porto di Olbia. Immediatamente sono state inviate a circa mezzo miglio dalla costa nord di Portisco due motovedette della Guardia Costiera e i militari hanno lavorato per stabilire un coordinamento con un’altra motovedetta, della Guardia di Finanza, che proprio nell’arco della mattinata stava eseguendo un servizio di pattugliamento nella zona dove è avvenuta la collisione. Anche gli uomini del IV Nucleo Subacqueo della Guardia Costiera sono stati allertati.

Le indagini

Dopo l’incidente il semicabinato, scortato da una motovedetta della Guardia di Finanza, è arrivato nel porto di Portisco dove sono stati eseguiti i primi atti di indagine disposti dal magistrato di turno, mentre la barca a vela è stata rimorchiata verso la Marina di Porto Cervo. Due le inchieste aperte, una della Procura della Repubblica di Tempio e l’altra dell’Autorità Marittima. Sulla salma di Alberto Filosi verranno eseguiti gli esami autoptici e verrà poi restituita ai familiari per i funerali. Tanti gli interrogativi su cui lavorano i magistrati: resta da capire infatti se qualcosa nella comunicazione di bordo non abbia funzionato e se non siano state rispettale le regole della navigazione che normalmente vedono le imbarcazioni con le vele issate avere una scarsa manovrabilità e quindi una precedenza qualora si incrocino altri natanti a motore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

17

Nodi

la velocità di navigazione del cabinato Argo I, yacht di 12 metri, secondo quanto dichiarato dalle persone che erano a bordo

10

Metri

la lunghezza della Sea Fever II, imbarcazione a vela travolta dal semicabinato