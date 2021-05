Ucciso da una fucilata a bruciapelo 

La conferma che chi ha sparato giovedì sera nelle campagne di Nule a Francesco Dessena lo ha fatto da vicino, a bruciapelo. Con il fucile appoggiato alla testa dell'allevatore ha esploso uno, o forse due colpi. Questo è stato impossibile da stabilire con certezza anche dopo l’autopsia svolta a Nuoro ieri pomeriggio dal medico legale Vincenzo Mingioni, perché i danni causati dal proiettile sono stati devastanti. Anche per questo non è stata confermata l’ipotesi che l’uomo sia stato fatto inginocchiare, prima di quella che si può definire a tutti gli effetti un’esecuzione.

L'assassino non era esattamente di fronte alla vittima, ma stava alla sua destra, e poteva non essere solo. Sul posto è stata trovata una cartuccia calibro 12. Era molto danneggiata e serviranno analisi specifiche per stabilire se è stata usata per uccidere l'allevatore, o se si trovava in quel terreno, in località Ozzastru a 5 chilometri da Nule, da più tempo.

Le indagini

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo e del reparto operativo di Sassari e della compagnia di Bono. Si sentono persone e si ricostruiscono vicende del passato, compreso un danneggiamento subito a uno dei capannoni dell'azienda della famiglia Dessena diversi anni fa. Non si trascura la coincidenza di date tra quella dell'omicidio dell'allevatore 76enne, il 6 maggio, e l'uccisione del 30enne di Nule Stefano Masala, il 7 maggio di sei anni fa. Ma non si esclude neppure che quella data sia stata scelta solo per depistare, a costo di spargere ulteriore veleno su una vicenda che ha già fortemente turbato l'intera comunità.

La famiglia

Anche per questo i familiari della vittima attraverso l’avvocato Ivano Iai hanno chiesto alla stampa la massima prudenza e “di riferire notizie il più possibile oggettive”. «Indicibilmente scossa dalla drammatica scomparsa del proprio congiunto - è scritto in un comunicato - la famiglia Dessena ritiene di dover rivolgere agli organi di informazione che riportano asseriti sviluppi delle indagini. cortese preghiera di silenzio stampa. E ciò in ragione della particolare delicatezza della vicenda».

Intanto oggi alle 11, nella parrocchia di Santa Maria Bambina, si terranno i funerali dell’allevatore.

