Uccise Speranza: ergastolo per Farci 

Il suicidio di Speranza Ponti è solo una storia raccontata da Massimiliano Farci, non esiste. Speranza è stata uccisa nella notte tra i 5 e il 6 dicembre 2019, il suo corpo gettato in aperta campagna. Questo dice la sentenza della Corte d’Assise di Sassari che ieri ha inflitto a Farci (55 anni, di Assemini) la pena dell’ergastolo con un anno e mezzo di isolamento diurno. Per la Corte presieduta da Massimo Zaniboni, Massimiliano Farci è l’assassino della sua compagna. I giudici hanno accolto la ricostruzione dei pm Angelo Beccu e Beatrice Giovannetti: la storia del ritrovamento del corpo di Speranza subito dopo il suicidio è una grande e odiosa bugia, la donna è stata uccisa nella sua casa di Alghero perché (secondo la Procura di Sassari) stava esercitando il suo diritto di essere umano a una vita libera. Speranza Ponti, dice (seppure indirettamente) la sentenza, è morta perché voleva essere amata e rispettata e non sottomessa all’uomo che aveva deciso di aiutare.

«Un ergastolano libero»

Farci ha ascoltato in silenzio la lettura del dispositivo che per lui significa il secondo ergastolo. Era stato già condannato al carcere a vita per l’omicidio di Roberto Baldussi (1999). Ieri, vicino al suo difensore, il penalista Daniele Solinas, ha sentito risuonare di nuovo la parola che vuole dire pena a tempo indeterminato. Prima Roberto Baldussi, poi Speranza Ponti. I pm, nelle repliche di ieri mattina, hanno insistito su un punto, il movente del femminicidio di Alghero è passionale ed economico. Secondo il sostituto Angelo Beccu, Farci ha quasi confessato: «È stato proprio Massimiliano Farci ad ammettere di avere letto i messaggi del marito di Speranza, è lui ad ammettere che questo ha scatenato una discussione, è lui a dire che Speranza l’ha minacciato di farsi del male e di farlo arrestare ed è sempre lui a dire che, dopo questo litigio, i due si sono lasciati. Non è Speranza a parlarne con le amiche, a cui pure avrebbe riferito un episodio di questa gravità: di conseguenza il litigio è sostanzialmente contemporaneo alla sua morte. È Farci a parlarne, non a caso solo dopo la scomparsa di Speranza. E questo è un fatto ineludibile». L’avvocato Stefano Carboni, legale di parte civile insieme a Edoardo Morette, commenta a caldo: «La condanna all’ergastolo era l’unico esito possibile di questo processo. Una circostanza fa pensare, Farci era in semilibertà ad Alghero, scontava l’ergastolo per l’omicidio Baldussi. Nessuno lo sapeva, non vi erano segnalazioni neanche nelle banche dati delle forze dell’ordine». Secco il commento del difensore Daniele Solina: «Attendiamo le motivazioni della sentenza».

«Grazie a pm e Arma»

Farci è stato condannato anche al pagamento di una provvisionale di 400mila euro e interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. Erano presenti in aula i genitori, la sorella e altri familiari della vittima. L’avvocato Stefano Carboni dice: «Sono riconoscenti per il lavoro meticoloso di pm e Carabinieri di Alghero, che hanno smontato le bugie ben congegnate di Farci». Il padre di Speranza, Salvatore Ponti, ha detto: «Se esce ammazza di nuovo. Sono contento della sentenza, anche se non mi ridarà mia figlia».