Uccise l’amico, pena più mite 

Dodici anni di carcere, invece dei 15 inflitti con la sentenza di primo grado: anche la Corte d’Appello di Sassari ritiene Lukas Saba responsabile dell’omicidio dell’amico Alberto Melone, ma i giudici hanno ridotto di tre anni la pena detentiva. È questo l’esito del processo di secondo grado per il delitto dell’aprile 2019. Melone venne ucciso all’interno di un appartamento, nel centro abitato di Alghero. Il procuratore generale aveva chiesto una nuova quantificazione della pena e così è avvenuto. I giudici hanno concesso le attenuanti generiche e la pena è stata attenuata anche per la seminfermità di mente riconosciuta a Saba. Il giovane, 19 anni all’epoca dei fatti, esplose un colpo di pistola contro l’amico, freddandolo. Il ragazzo ha sempre dichiarato di avere sparato, convinto che la sua pistola fosse scarica.

«Faremo ricorso»

Anche in appello è passata le linea dell’accusa, ossia quella di un’azione consapevole, quindi del dolo. I difensori di Saba, Gabriele Satta e Pasquale Ramazzotti, avevano invece chiesto (come era successo nel processo di primo grado) che la condotta del ragazzo algherese fosse considerata colposa e quindi l’omicidio, il risultato di un incidente.

La difesa

Secondo gli avvocati di Saba, il delitto non ha un movente, non vi erano motivi perché Saba sparasse al suo migliore amico. L’avvocato Gabriele Satta spiega: «Tutti gli elementi emersi durante il processo di primo grado e ora, confermano che non vi è stata la volontà di uccidere. La vittima era il migliore amico di Lukas Saba. Faremo ricorso in Cassazione». Un altro elemento evidenziato dai difensori, è l’incapacità (attribuita dai consulenti a Saba) di valutare correttamente e a pieno le eventuali conseguenze delle sue azioni.