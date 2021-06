Uccisa dal farmaco? Il pm indaga 

Uno shock anafilattico, causato probabilmente dalla somministrazione di un farmaco: sembra essere questa la ragione del decesso improvviso dell’imprenditrice tedesca Sabina Illbruck, avvenuto la mattina di sabato scorso, a Porto Cervo. La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta su quanto è successo in una villa del complesso Il Sestante, a due passi dallo Yacht Club Costa Smeralda. I magistrati galluresi, dopo una prima informativa dei carabinieri di Porto Cervo, hanno bloccato la celebrazione del funerale della donna, che era previsto per martedì, disponendo una serie di attività di indagine e l’autopsia sul corpo di Sabina Illbruck. La donna, stando alle verifiche in corso, sabato è stata male e le sarebbe stato somministrato un farmaco con un’iniezione. Un medicinale che, sempre stando al poco che trapela dalla Procura di Tempio, sarebbe incompatibile con la terapia che la donna aveva iniziato da tempo per una patologia. Quindi, i pm procedono per l’ipotesi di omicidio colposo causato da un presunto errore medico, ovviamente tutto ancora da dimostrare.

Un medico in caserma

Sempre stando a indiscrezioni, i Carabinieri avrebbero già sentito il medico che sabato ha visitato Sabina Illbruck nella sua abitazione. I militari stanno verificando se è lo specialista che ha prescritto il farmaco che potrebbe avere causato la reazione allergica mortale. I pm della Procura gallurese attendono ora l’esito completo dell’autopsia per procedere con ulteriori attività. A quanto pare il personale della Stazione dei Carabinieri di Porto Cervo e i colleghi del Nucleo investigativo di Olbia, si sarebbero presentati nell’abitazione del medico per acquisire documenti e informazioni.

Una imprenditrice nota

Sabina Illbruck aveva 62 anni ed era un’imprenditrice, con attività (sanitari ed edilizia) in Germania e Svizzera. Era una persona molto legata alla Sardegna, il fratello Michael dall’agosto 2020 è il commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda. La morte di Sabina Illbruck ha colpito la comunità della Costa Smeralda e ora deve essere spiegata.

La morte

L’inchiesta

