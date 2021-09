Uccisa a coltellate dal marito «Venite, Angelica è morta» 

Almeno sei coltellate. Alcune al collo. La furia di Paolo Randaccio non ha risparmiato la moglie Angelica Salis, 60 anni, massacrata nella cucina di casa al numero 34 di via Sarcidano a Quartucciu. La donna forse è stata colta di sorpresa dopo l’ennesima discussione, non ha fatto in tempo a difendersi ed è finita sul pavimento in una pozza di sangue.

Paolo Randaccio, 67 anni, il marito e padre dei loro tre figli diventato assassino, ha subito chiamato i carabinieri. «Venite a casa, ho ammazzato mia moglie», ha detto al telefono. Poi ha atteso i militari sull’uscio di casa, facendosi arrestare. Ora si trova nel carcere di Uta con la pesantissima accusa di omicidio. Il magistrato, Nicola Giua Marassi, lo interrogherà forse domani o domenica dopo l’esito della perizia necroscopica che sarà eseguita domani dal medico legale Roberto Demontis al Policlinico di Monserrato.

Delitto sconvolgente

Una vicenda terribile che ha scosso Quartucciu dove la comunità è incredula di fronte a un femminicidio così efferato. Le indagini sono coordinate dai tenenti colonnelli Valerio Cadeddu e Raffaele Cossu. Sul posto, col giudice, anche il colonnello Cesario Totaro, comandante provinciale dell’Arma.

La chiamata dell’assassino

Tutto è successo verso le 16,30, quando una chiamata è giunta al 112 dell’Arma dei carabinieri. L’uomo, ex muratore, si è presentato, aggiungendo si aver ucciso la moglie. «Venite a casa, vi aspetto», avrebbe detto facendo raggelare il sangue agli operatori. Un attimo dopo, in via Sarcidano è arrivata una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu col tenente colonnello Valerio Cadeddu. Non è stato necessario neppure forzare l’ingresso: l'omicida era lì, dietro la porta, ad aspettare gli uomini in divisa.

La terribile scoperta

Di fronte a loro, uno spettacolo terribile, agghiacciante: Angelica Salis era per terra, in una pozza di sangue e con un coltello da cucina accanto. Paolo Randaccio si è presentato, stravolto. Caricato su una pattuglia, ha raggiunto in pochi minuti la caserma di Quartu dove è stato trattenuto sino a tarda sera, quando il magistrato ha disposto l’arresto con accompagnamento in carcere.

Intanto via Sarcidano si riempiva di gente. Tanta incredulità, ma anche tantissima rabbia per l’accaduto. Con i carabinieri di Quartu, anche gli specialisti che hanno fatto scattare il sopralluogo nella casa della tragedia.

Dinamica incerta

La donna era già morta all'arrivo delle forze dell’ordine. Potrebbe esserle stata fatale una ferita al collo. I rilievi sono andati avanti per alcune ore alla ricerca di ogni traccia utile per chiare l’accaduto a conferma anche della confessione del marito-omicida che intanto veniva controllato a vista dai carabinieri nella caserma di via Milano, a Quartu. In via Sarcidano, è arrivato anche il medico legale Roberto Demontis e il magistrato per un nuovo sopralluogo. Demontis è rimasto nella casa della tragedia per oltre un'ora con i suoi assistenti: all’uscita, nessuna parola. Di fronte ai giornalisti, i tenenti colonnelli Cossu e Cadeddu hanno detto lo stresso necessario. «È stato l’uomo a metterci in allarme con la sua telefonata. Quante coltellate? Non lo sappiamo ancora. Attendiamo l’esito della perizia necroscopica del medico legale. Il movente dell’omicidio? Potrebbe dircele l’indagato, stiamo ovviamente facendo gli accertamenti. Non possiamo dire nient’altro». Intanto in via Sarcidano era arrivato anche il carro funebre. Verso le 19, la salma della vittima è uscita dalla sua casa, trasportata al Policlinico di Monserrato. «L’autopsia? Sabato mattina», fa sapere il medico legale. «Numero delle coltellate? Non possono ancora dirlo. Sabato potrebbe essere tutto più chiaro».

Casa sotto sequestro

Con la casa del delitto rimasta vuota, si è quindi proceduto all’apposizione dei sigilli. Nessuno può metterci piede sino a quando il giudice ne disporrà la riconsegna ai figli della coppia.

È l’imbrunire quando i carabinieri lasciano via Sarcidano. Se ne vanno anche i curiosi e i vicini, ancora increduli, tornano nelle loro abitazioni. Per tutti, non sarà facile dimenticare. Ora la parola passa al giudice e al legale di Paolo Randaccio. Al momento però tutto appare sufficientemente chiaro.

