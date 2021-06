Uccide la madre e la vicina a bastonate 

ROMA. Al culmine di una lite avrebbe ucciso la madre con un bastone e poi, sulla tromba delle scale, una vicina che era accorsa sentendo le urla della donna. Sceso in strada, ha rubato un'auto con cui ha tentato la fuga travolgendo altre macchine e anche un ciclista, per fortuna rimasto illeso.

Assassino catturato

Il duplice omicidio è accaduto ieri all'ora di pranzo di una tranquilla domenica a Trevignano Romano, comune alle porte della Capitale. I carabinieri hanno fermato poco dopo il presunto responsabile del delitto. Andrea Bocchini, di 34 anni, si trova ora piantonato in ospedale dove è stato portato per un trattamento sanitario obbligatorio. L'allarme è scattato intorno alle 13. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Bracciano che hanno fermato poco dopo il 34enne mentre tentava la fuga a bordo di una macchina che aveva rubato poco prima a un automobilista, seminando il panico tra le strade del paese.

Le indagini

I rilievi tecnico scientifici da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Ostia e l'autopsia serviranno per chiarire meglio la dinamica dell'omicidio. Le indagini poi serviranno ad accertare con più esattezza il movente del delitto. Da una prima ricostruzione degli investigatori, sembra che l'uomo abbia ucciso in casa la madre 65enne Graziella Marzioli, colpendola con un bastone, lo stesso con cui nelle scale ha infierito su una inquilina del palazzo, Emanuela Senese, di 76 anni, uccidendola. A scatenare la violenza del 34enne, tossicodipendente, forse una discussione accesa con la madre. Poi la sua violenza si sarebbe scatenata anche contro la vicina del piano inferiore, accorsa sentendo le grida di aiuto. L'uomo potrebbe aver impugnato un bastone o una mazza per colpire con violenza le due vittime. Dopo il duplice omicidio avrebbe tentato una disperata fuga per le strade della cittadina, andando in escandescenze. Per questo si sarebbe reso necessario ricorrere al Tso all'ospedale di Bracciano.

RIPRODUZIONE RISERVATA