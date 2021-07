Uccide il padre a coltellate 

MANTOVA . « Abbassa quel televisore», avrebbe gridato più volte al padre, disturbato da musiche e parole mentre stava pensando ai suoi guai. Il volume, invece, continuava a rimanere alto. Alla fine Lorenzo Prandi ha perso la pazienza, ha preso un coltello da cucina e ha aggredito il genitore con almeno quattro pugnalate al petto e al torace. Poi il cinquantenne ha chiamato i soccorsi e ha aspettato il loro arrivo accanto al cadavere del padre Mario.

Rapporti tesi

Il dramma si è consumato mercoledì sera, verso le 23,30, in un appartamento al secondo piano di un condominio in via Cristoforo Colombo a Ostiglia, nel Mantovano. Lorenzo era tornato a vivere con il genitore da più di un anno, da quando aveva perso i lavoro. I rapporti tra i due, dicono i vicini, non erano buoni, soprattutto perché Lorenzo stava vivendo un periodo difficile, ma nulla lasciava presagire un simile epilogo. I nervi sempre più tesi, tra loro ogni occasione di confronto si trasformava in uno scontro. Lorenzo aveva perso da tempo la piccola azienda di commercializzazione di prodotti informatici che aveva aperto con tanti sacrifici; una botta che si andava ad aggiungere alla separazione con la moglie, da cui aveva avuto due figli.

Nessuna resistenza

Era proprio per il suo periodo difficile che aveva deciso di tornare a vivere con Mario, caciaio in pensione. Il diverbio, dicono i carabinieri, è nato “per futili motivi”. Se il figlio abbia reagito ad un’aggressione del padre o sia stato lui, in un impeto d’ira, a scagliarsi contro il genitore saranno le successive indagini a stabilirlo. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Mario Prandi mentre saranno inviati ai Ris di Parma i reperti recuperati nell’appartamento per ulteriori accertamenti tecnico-scientifici. Dopo l’accoltellamento Lorenzo Prandi ha chiamato il 118 dicendo che il padre stava male.

Quando i soccorritori sono arrivati hanno subito avvertito i carabinieri. Il figlio ha aspettato in casa e si è fatto arrestare senza resistenza. Adesso è nel carcere di Mantova con l’accusa di omicidio volontario, in attesa di essere interrogato dal Gip dopo che il pm ha convalidato il suo arresto. I carabinieri hanno circoscritto la scena del crimine e individuato facilmente l’arma del delitto.

