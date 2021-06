Uccide il fratello davanti alla madre 

MILANO. Un uomo, Francesco Ciconte, 44 anni, ha ucciso il fratello Vincenzo, 44, a coltellate davanti alla loro madre. È successo la notte scorsa in un palazzo di via Aretusa, periferia milanese, intorno alle 3 e 30. A scatenare la lite poi finita in tragedia ci sarebbero motivi economici. La donna sarà sentita nelle prossime ore dagli agenti della squadra mobile intervenuti nell’abitazione dopo la segnalazione in Questura.

La ricostruzione

Stando alle prime indiscrezioni, Francesco potrebbe essersi difeso in quanto aggredito dal fratello che, a quanto risulta, aveva problemi di droga. Per questo erano continue le sue richieste di denaro alla madre che, sempre secondo quanto trapelato, non sempre poteva darglieli, vivendo con una pensione abbastanza modesta. Prima che si scatenasse la lite, Vincenzo sarebbe stato invitato a non insistere dal fratello. Sarebbe stata questa la scintilla per l’aggressione.

Francesco Ciconte si trova ora in ospedale a causa delle ferite riportate nella colluttazione. Contro di lui, almeno per il momento, non è stato emesso alcun provvedimento, in attesa dell’interrogatorio dell’anziana madre che gli inquirenti ritengono fondamentale per capire cosa sia realmente accaduto nell’appartamento. Delle indagini si stanno occupando gli agenti della squadra mobile.

L’omicidio di Arese

Ha ucciso la moglie a coltellate nella loro casa di Arese (Milano). L’uomo, Jaime Moises Rodriguez Diaz, messicano di 41 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rho. La tragedia è accaduta nell’appartamento di un condominio di via Gran Paradiso. La vittima è Silvia Susana Villegas Guzman, 47 anni, anche lei messicana, colpita mortalmente con un coltello da cucina.

Rodriguez, dopo il delitto e resosi conto di quanto aveva fatto, si è chiuso in bagno,dove i militari son o entrati dopo aver sfondato la porta. Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche dell’Arma. I tre figli della coppia sono stati affidati ai servizi sociali del Comune. L'uomo dovrebbe essere interrogato nelle prossime ore dal pm Giovanni Tarsia.

