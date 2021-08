Tv, decolla il mercato dei conduttori 

C’è un calciomercato fatto di compravendite di calciatori, ma c’è anche quello dei giornalisti tv. “Celo-manca”, proprio come si con figurine per i vari cambi casacca: in questa estate fatta di roboanti colpi di scena, diversi sono stati anche i clamorosi cambi di squadra tra giornalisti e conduttori televisivi. Complice il passaggio del grosso dei diritti del prossimo triennio della Serie A da Sky a Dazn e grazie al proliferare della concorrenza che vede inserirsi anche Amazon Prime e Infinity per la spartizione della Champions League e il passaggio della Coppa Italia alle reti del biscione. A fare da padrona è chiaramente Dazn che si è assicurata tutte le partite della Serie A di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

Mediaset

Così Mediaset ricompone la propria squadra, col ritorno dalla pausa estiva di Alberto Brandi, Mino Taveri, Massimo Callegari e Sandro Sabatini. Confermatissima Monica Bertini, dopo aver condotto nelle scorse stagioni i notiziari sportivi di Italia Uno ed eventi sportivi coperti dal palinsesto del gruppo, promossa come prima donna nella conduzione delle trasmissione sull Coppa Italia e poi al fianco di Callegari in Pressing.

Dazn

Da Mediaset arriva Giorgia Rossi, che dopo anni di conduzione delle trasmissioni sulla Serie A e sulla Champions League in chiaro, è passata a Dazn inizialmente per sostituire Diletta Leotta, tuttavia la stessa Leotta ha poi deciso di restare nell'emittente sportiva. A Dazn dopo 19 anni di carriera in Sky, trasloca il conduttore Marco Cattaneo. Insieme a lui, sempre dal gruppo Sky anche Massimo Ambrosini che si aggiunge agli esordienti Andrea Barzagli, Alessandro Matri e Riccardo Montolivo.

Prime

La neonata redazione sportiva della potentissima Amazon Prime conterà su una redazione di volti nuovi e arrivi last minute nel “mercato” della tv. Alessia Tarquinio lascia Sky dopo anni di conduzioni in prima linea nelle trasmissioni di punta del palinsesto, come il Club condotto da Fabio Caressa e gli studi sul quotatissimo calcio femminile. Arriva alla corte della piattaforma anche l’eterno Sandro Piccinini, spesso ospite nelle vesti di opinionista proprio nella trasmissione del lunedì sera di Caressa. Tra i volti femminili ecco Giulia Mizzoni, che ha ceduto il suo posto a Dazn. Prima esperienza continuativa per Gianfranco Zola, Clarence Seedorf e per Claudio Marchisio che ha assaporato l'impegno da opinionista durante gli Europei in Rai.

Sky Sport

L’ex rete regina del calcio italiano perde anche Riccardo Trevisani, volato a Mediaset per commentare la Champions League e le gare di Coppa Italia, e Lele Adani, talent molto seguito dai tifosi, discusso da qualche club di Seri e A dopo le diverse polemiche scaturite dalle sue opinioni nei post partita e durante le telecronache. Gli altri big restano alsono al loro posto, indiscrezioni sull’ingresso di Antonio Conte come opinionista di punta.

Rai

Resta al palo la Rai, senza diritti tv: allo studio una “controprogrammazione” per non sparire del tutto all'interno del calcio che conta.

