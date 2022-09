Tuvixeddu: si tratta sugli 83 milioni 

I contatti sono in corso con gli Enti locali e seguiti di persona dall’assessore Quirico Sanna, il quale però ha specificato anche che le trattative non hanno interrotto la procedura esecutiva con cui la Regione da tempo tenta di rientrare in possesso del denaro, prima riconosciuto e poi negato alla società al termine di una complessa trafila giudiziaria-burocratica. L’accordo siglato nel 2000 prevedeva la nascita di un parco urbano e archeologico su una vasta parte dei 48 ettari di Tuvixeddu e Tuvumannu ma anche la realizzazione di abitazioni e di una strada a ridosso delle tombe puniche nell’area tra via Is Mirrionis e viale Sant’Avendrace. L’iniziativa fu bloccata nel 2006 dalla giunta Soru con l’estensione dei vincoli di inedificabilità.

Stop (momentaneo) alla procedura fallimentare per dar tempo a società e Regione di sedersi a un tavolo e cercare un’intesa che soddisfi tutti. Mentre si cerca di dare gambe a un arbitrato che coinvolga il Comune per stabilire se all’azienda spetti un ristoro economico e, nel caso, a quanto ammonti.

Questa l’ultima evoluzione della decennale diatriba giudiziaria che ruota attorno alla società “Nuova iniziative coimpresa” e al maxi progetto edificatorio di inizio anni Duemila sul colle di Tuvixeddu e Tuvumannu bloccato nel 2006 dalla Giunta di Renato Soru, sfociato più di recente nella richiesta di fallimento presentata dal procuratore aggiunto Guido Pani a carico dell’azienda, che deve alla Regione gli oltre 83 milioni di euro incamerati nel 2013 quale risarcimento per la ritardata esecuzione di quell’iniziativa immobiliare. L’udienza prevista questa settimana è stata posticipata perché gli avvocati della società hanno reso nota l’esistenza di una trattativa con viale Trento che porti a una soluzione condivisa. I giudici hanno preso atto della situazione e, pur constatando che il confronto sembrerebbe ancora da avviare in via ufficiale, ha deciso di rimandare l’appuntamento per consentire alle parti quantomeno di entrare nel vivo della discussione. A dicembre convocheranno nuovamente la società e, se nulla di concreto fosse nel frattempo accaduto, si passerà alle conclusioni.

Procedura esecutiva

I contatti sono in corso con gli Enti locali e seguiti di persona dall’assessore Quirico Sanna, il quale però ha specificato anche che le trattative non hanno interrotto la procedura esecutiva con cui la Regione da tempo tenta di rientrare in possesso del denaro, prima riconosciuto e poi negato alla società al termine di una complessa trafila giudiziaria-burocratica. L’accordo siglato nel 2000 prevedeva la nascita di un parco urbano e archeologico su una vasta parte dei 48 ettari di Tuvixeddu e Tuvumannu ma anche la realizzazione di abitazioni e di una strada a ridosso delle tombe puniche nell’area tra via Is Mirrionis e viale Sant’Avendrace. L’iniziativa fu bloccata nel 2006 dalla giunta Soru con l’estensione dei vincoli di inedificabilità.

Causa e risarcimento

La Nuova Iniziative Coimpresa intentò una causa e furono nominati tre arbitri che, sette anni dopo, accolsero le ragioni della famiglia Cualbu (proprietaria della società) e stabilirono in 77,8 milioni (più gli interessi) il danno subito. Le somme, 83,8 milioni, furono liquidate nel 2014, ma nel 2018 la Corte d’appello di Roma ridusse la cifra a 1,2 milioni relativi ai soli 31 giorni intercorsi tra il 9 agosto e l’8 settembre del 2006 durante i quali la Regione bloccò i lavori, a suo dire illegittimamente, prima dell’entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale. La parte restante del denaro doveva rientrare nella disponibilità di viale Trento, ma non avvenne. Poi la Cassazione chiuse la vicenda stabilendo che il “lodo” (gli arbitri) non era titolato a occuparsi di una materia simile: ci si doveva rivolgere alla magistratura amministrativa, che in passato aveva già confermato in via definitiva la validità dei nuovi vincoli pubblici sull’area. La Nic però si fece forte di un secondo lodo (datato 2015) che, a suo dire, quantificò in 122 i milioni dovuti dalla Regione alla società per la definitiva impossibilità di realizzare il progetto edificatorio. Quindi, per chiudere la questione si poteva pensare a una «compensazione». La causa pende in Appello a Roma e al momento la nuova udienza è prevista nel 2023, sospesa dopo la decisione della Cassazione e anche, forse, per l’avvio delle trattative.

Con il Comune

Nel frattempo la Regione si è mossa per rientrare in possesso delle somme e la Procura ha chiesto il fallimento. A tutto ciò si aggiunge anche lo studio preliminare di un terzo arbitrato che coinvolgerebbe società e Comune. Dove però ancora non sarebbe arrivata alcuna richiesta formale.

