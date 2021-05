Tutto oro quello che qui luccica Prendas, una tradizione di famiglia 

S’ocru malu , l’occhio cattivo, il malocchio: bestiaccia. Da temere ma senza tremare se hai a portata di mano il classico corno rosso di corallo finto made in Napoli o, da noi, meglio “sa prenda”, l’amuleto contro “s’ocru malu”. Il malocchio è quella cosa, che tutti dicono ci sia ma dove nessuno sa, capace di piombarti addosso col suo carico micidiale quando meno te l’aspetti: mal di testa, stanchezza, stomaco a pezzi, febbre. “S’ocru malu”, l’occhio balengo ieri, prima che scagliasse il suo fluido malefico, veniva bloccato dalle medicine della bisnonna che sostituivano antibiotici, cortisonici e quant’altro ancora da venire. E oggi con “sa prenda”.

Di padre in figlio

Nanni Rocca di Gavoi ha abilmente lavorato e lanciato con successo nel mondo questa arte antica trasmessa nel tempo e dal tempo. Con Gianni siamo alla quinta generazione della tradizione orafa creata nella seconda metà dell’800 dal cagliaritano Efisio Rocca che per amore di Rosa Zedda trasferì casa e bottega a Gavoi a “Sa Corte manna”. Negli anni ’70 Nanni apre il laboratorio a Oristano in piazza Tharros, dove cesella eleganti e originali pezzi in oro e argento nel rispetto quasi maniacale dei modelli tradizionali dell’Isola (fedi, collane, maschere, filigrane) ma questa storia “de s’ocru malu” non lo abbandonava. «Ho lavorato mesi e anni per trovare il filo conduttore, il nome venne fuori nel ’90 parlandone con Gigino Deidda di Samugheo: “Prendas, contro s’ogu malu”, perfetto.. Alle 7 dell’indomani ero alla Camera di commercio per registrare il marchio», racconta con gli occhi che ancora gli brillano fino a bucare la mascherina anti Covid. Vien da credere che “I rimedi contro il malocchio” che da trent’anni lo accompagnano assicurino all’arte orafa Rocca il successo che tra modernità e tradizione attraversa il mondo.

Il successo nel mondo

“Prendas” con la sua vasta collezione di ori e argenti fatti a mano, ha toccato città come Roma, Milano, Firenze, Il Cairo, Ginevra, New York. I gioielli e gli amuleti tradizionali si trovano in esposizione permanente in quattro musei, i rosari esposti nelle sale Vaticane. Il laboratorio di via Figoli di Nanni e del figlio Pierluigi (siamo quindi alla sesta generazione) maestro di oreficeria Etrusca e ricercatore storico, hanno creato opere per Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, per i presidenti della Repubblica Cossiga, Scalfaro e Ciampi . «Abbiamo fatto tantissime mostre, mai per business ma solo per promuovere la nostra cultura attraverso la tradizione. Eventi di solidarietà altrettanti», dicono Nanni e Pierluigi. Pezzi d’arte da non perdere, ciascuno descritto dall’a alla zeta nei ricchi cataloghi.

I tesori

La preziosa varietà di gioielli argento e oro è un grande spaccato delle tradizioni e delle antiche simbologie sarde. “Su Koro”, il cuore, rappresentato in tantissimi gioielli sardi utilizzati per preservare l’integrità delle coppie o per i giuramenti rivive nei Rocca; “Is paperis, una piccola teca in argento al cui interno si inserivano preghiere, parole magiche da appuntare alle vesti . “Su sonatzolu de virdu”, un medaglione composto con materiale di recupero (frammenti di ampolle, tappi di oliere) che magnificamente sistemato da Nanni e dal figlio Pierluigi aveva il potere di salvare chi lo portava addosso. “Prendas, contra s’ogu malu”, antiche storie che rivivono e si rinnovano nel laboratorio di via Figoli. Pierluigi ha ultimato il bracciale ispirato alla stele di Nora «composto da pietra sbalzata con scritta Sardegna in alfabeto fenicio realizzato in filigrana e da una doppia catena in maglia intrecciata». Nella bella sala Rocca rivivono gli orpelli dei giganti di Mont’e Prama, i decori nuragici, gli ori di Tharros. I rosari delle nostre nonne impreziositi nella loro originalità; “sos guttones de oro e de prata”, i bottoni d’oro e d’argento che donne e uomini sardi usavano per sorreggere e adornare l’abito. Amuleti, gioielli tutti rigorosamente artigianali che segnano la vita di una comunità e seguono ogni singolo individuo: anelli, orecchini, spilli e rosari che si regalavano alle spose. Dai Rocca, prendas de oro e di amore.

RIPRODUZIONE RISERVATA