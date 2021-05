Tutto esaurito per San Simplicio 

I fedeli nel sagrato spazzato dal vento, davanti alla Basilica e al grande palco, sono più delle sedie previste. Rimangono ai lati, seduti sulle panchine di granito o in piedi, dietro le transenne. La pandemia, che ha spento i fuochi e i vocii della festa non vince sulla devozione olbiese al Santo; il martire Simplicio, l’illuminato come dirà l’Arcivescovo Gianfranco Saba durante l’omelia, perseguitato sotto Diocleziano, “partecipe, autore e protagonista dei cieli nuovi e della terra nuova”. Ai piedi della statua, nelle prime file, nessuno è voluto mancare alla grande messa all’aperto: autorità civili e militari; la giunta comunale con in testa il Sindaco Settimo Nizzi, molti politici dello schieramento opposto.

«I beni sono per tutti»

Il monito lanciato dall’arcivescovo di Sassari, celebrante in sostituzione del vescovo Monsignor Sebastiano Sanguinetti, si fa attualissimo: «I beni sono per tutti e non per alcuni. Siamo invitati a pensare in un tempo di pandemia povertà e crisi qual è la capacita di condivisione dei beni i comuni. La vittoria della comunità odierna è il frutto di un rinnovamento interiore e profondo, vittoria che non usa la forza e la violenza». Il monsignore, olbiese di nascita e con una formazione legata alla chiesa di San Simplicio dove ha iniziato come chierichetto (e che ha visto anche la sua ordinazione sacerdotale), più volte ha evocato il dono di uno sguardo di speranza. E ancora si rivolge all’intera comunità quando augura che il Santo patrono «liberi dal male chi attraversa il mare le acque del Mediterraneo trovando morte, abbandono, indifferenza, in balia del buio e della solitudine, chiedendo a ciascuno una mano tesa». Il messaggio, esplicitamente rivolto alla tragedia dei migranti che perdono la vita in mare, conclude l’omelia.

La processione

Da lì a poco il simulacro di San Simplicio, attorniato di rose rosse, inizierà la sua lunga processione (trasmessa, come la messa, in diretta da Videolina) a bordo di un pick-up che lo ha portato ad attraversare mezza città e una quarantina di strade, alcune fino ad adesso mai percorse come Via Sant’ Ignazio da Laconi dove si sta per inaugurare un imponente tempio e un’altrettanto ampia sala parrocchiale. Poche le soste della processione, decine i mazzi di fiori e i petali di rosa che la gente, come da tradizione, ha lanciato al suo passaggio. Al rientro in Basilica il commiato del comitato dei festeggiamenti, di monsignor Saba e del gruppo Folk olbiese, che ha presenziato durante tutta la messa come il coro “Lorenzo Perosi” al quale sono stati affidati i canti liturgici. La due giorni della festa di “mesu maju” si conclude cosi, con compostezza e col pensiero rivolto ai problemi della città. Il pensiero, espresso da don Antonio Tamponi, parroco di San Simplicio, che va soprattutto alle associazioni di volontariato che molto si sono impegnate in un anno di “fame”. «Con l’impegno di tutti questa grande comunità non la fermerà certo la pandemia - ha detto il parroco - la città ha risorse che si devono unire con affetto».

