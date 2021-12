Tutto esaurito a scuola: sos dei presidi 

Hanno utilizzato corridoi, diviso aule, rinunciato ad attività di laboratorio. Ora i dirigenti scolastici dei sei istituti superiori cittadini lanciano l’allarme: o si provvederà al più presto alla costruzione di nuovi edifici oppure si sarà costretti a limitare le iscrizioni. L’ondata di giovanissimi in arrivo dalle terze medie olbiesi, oltre 800 alunni insieme agli studenti provenienti dagli altri territori, farà lievitare la popolazione scolastica del prossimo anno. Problemi non nuovi ad Olbia, la città in continua crescita; problemi, secondo i presidi, mai affrontati con soluzioni efficaci e definitive.

L’emergenza

Lo hanno affermato, con una voce sola, in una conferenza stampa dove hanno spiegato l’emergenza: «Oggi abbiamo voluto denunciare una nostra forte preoccupazione in base alle proiezioni delle prossime iscrizioni che si prevede vedranno un aumento. E siccome siamo tutti in sovrannumero di alunni rispetto alle aule disponibili – ha detto Elisa Mantovani, preside del Liceo Classico “Gramsci”, 800 alunni e già 4 aule distaccate - non sapremo come affrontare il problema a settembre. Noi ci mettiamo a disposizione della Provincia ma chiediamo che ci sia una presa in carico sia per l’emergenza sia per affrontare in pratica la realizzazione di Istituti visto che da anni, dal progetto Iscola, esistono i fondi». E se manca il personale in grado di redigere progetti, pur di non perdere i finanziamenti, Salvatorica Scuderi, dirigente del Deffenu, offre tecnici e professionalità. «Negli anni sono tornate indietro molte risorse. L’ultima di queste, ovvero il finanziamento regionale da 15 milioni relativo alla costruzione del polo dei Licei, di cui il primo lotto di circa 7 milioni è per la costruzione della nuova Ipia, – conferma Gianluca Corda, dirigente dell’Amsicora – rischia di andare perso perché l’iter non è stato mai avviato, a causa del problema dell’ individuazione dell’area. La Regione, una settimana fa ha scritto alla Provincia dando un ultimatum di 10 giorni per avviare la procedura».

L’idea di scuola

«Apprendiamo che la Regione potrebbe ritirare un finanziamento per la costruzione del polo dei Licei – ha affermato Roberto Onida a nome dei presidenti dei Consigli d’Istituto - Ciò che è stato fatto oggi è importante perché i genitori ora saranno a conoscenza di questa notizia e ci auguriamo che si trovi una soluzione». «La questione è iniziare finalmente a progettare una visione complessiva da qui a vent’anni con le risorse che ci sono comprese quelle del Pnrr – dice Gigi Antolini, preside dello Scientifico ”Mossa” - Partiamo da un’idea pedagogica; che scuola vogliamo, poi vediamo dove sistemarla».