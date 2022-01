«Tutti uniti per restare a Palazzo» 

Per adesso si studiano a vicenda. Nessuno abbassa le carte, al tavolo politico del centrodestra la posta in gioco è altissima e può valere la conferma al governo della città per l’intera coalizione. E così il primo vertice ufficiale dei partiti ieri sera è scivolato via senza colpi di scena ma con l’obiettivo, ripetuto come un mantra da tutti, di cercare di «andare al voto compatti per vincere». Da qui si parte ma va da sé che la vera prova d’amore tra alleati non saranno programmi e progetti ma la scelta del candidato sindaco.

Il tavolo

L’incontro era stato sollecitato da chi al momento è all’opposizione a Palazzo degli Scolopi mentre ha il peso maggiore alla guida della Regione, ovvero il Psd’Az che ieri si è presentato puntuale con Simone Prevete e Paolo Angioi nella sede di Fratelli d’Italia in via De Castro. I padroni di casa erano rappresentati dal consigliere regionale Francesco Mura e dal consigliere comunale Carlo Cerrone seduti al tavolo con gli esponenti di Forza Italia (Emanuele Cera e Luca Faedda), Riformatori (Andrea Santucciu e Veronica Cabras), Lega (Luca Erba), gli indipendenti Mauro Solinas e Massimiliano Sanna (sempre più vicini a i Riformatori), l’Udc (con Michele Piredda, Giuliano Uras e Ivano Cuccu) e l’ex consigliere regionale Attilio Dedoni. Assente l’assessora regionale Anita Pili (Sardegna 2020).

Il vertice

Un tavolo ben nutrito che per adesso si è limitato a ribadire l’intenzione di mantenere unita la coalizione, mettendo da parte vecchi screzi che hanno portato a rotture (e passaggi in minoranza in Consiglio comunale come nei casi dei sardisti e dell’Udc) e contrasti mai tenuti nascosti in maggioranza (gli ex Fortza Paris per la gestione delle nomine al Consorzio industriale). Buoni propositi a parte, l’incontro di ieri è servito per sondare il terreno e cercare capire umori e intenzioni. Una riunione “interlocutoria” anche se già qualcuno ha iniziato a parlare di regole e pesi da dare in vista di spartizioni di deleghe e poltrone. Seguiranno altre riunioni per parlare di programmi e della candidatura a sindaco. E qui il clima potrebbe anche cambiare. Al momento la proposta del sindaco uscente da parte di FdI è quasi fisiologica e, per ora non ci sarebbe alcun veto sul nome di Andrea Lutzu da parte degli altri partiti anche se alcuni storcono il naso e preferirebbero un cambiamento. Decisive potrebbe essere il tavolo politico regionale: FdI ha già il sindaco di Cagliari e la poltrona degli Scolopi potrebbe interessare anche altri partiti a iniziare dai sardisti.