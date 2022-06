«Tutti uniti difendiamo l’ambiente e il turismo» 

Il fatto è che «per eventuali osservazioni/opposizioni» ci sono solo 30 giorni, dopodiché «non sarà accettato alcun reclamo o istanza e si darà ulteriore corso alle pratiche» – spiega la Capitaneria di porto di Olbia nella Pec inviata ai Comuni interessati – e non tutti i sindaci sono in sintonia. Fabio Lai, da La Maddalena, sottolinea: «Sono contento perché la stagione è partita alla grande, lo sono molto meno per questo tentato assalto: che il progetto riguardi o no direttamente le acque dell’arcipelago non ha importanza, siamo pronti a fare fronte comune per tutelare il paesaggio. Questo è un problema che ci riguarda tutti. Ci sono molti modi per produrre energia pulita, in Danimarca ad esempio lo fanno con il moto ondoso nei porti. La guerra non può essere usata come scusa per distruggere il bene più prezioso che abbiamo, l’ambiente».

Oggi si parla del progetto di un impianto eolico offshore chiamato “Zefiro Vento”, della richiesta di concessione marittima demaniale per trent’anni a circa 20 chilometri da Olbia di uno specchio acqueo di 1,7 miliardi di metri quadri per installare su strutture galleggianti 210 aerogeneratori con una potenza di 15 megawatt ciascuno. E si tratta soltanto dell’ultima domanda del genere presentata al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile: in attesa del via libera ce ne sono tantissime altre. Il Gruppo di intervento giuridico nei giorni scorsi ha parlato di Far West: queste società «sfidano realtà e intelligenze altrui parlando di migliaia di posti di lavoro stabili nel medio-lungo termine, dimenticando ambiente, diportismo nautico, turismo, pesca e buon senso».

«Ignoranti!», dice sdegnato Luigi Donà delle Rose. Il conte veneziano che all’inizio degli anni Sessanta creò Porto Rotondo e la rese famosa e amata in tutto il mondo, lo ripete forte e chiaro: «Chi vuole fare parchi eolici nel mare della Sardegna denota soltanto ignoranza. Queste pale creerebbero un danno irreparabile per l’ambiente e il turismo».

L’ennesima richiesta

I sindaci

D’altro canto, il primo cittadino di Olbia Settimo Nizzi sostiene: «Chiunque faccia qualcosa, qualunque cosa, per produrre energia, mi trova favorevole, perché servirà soprattutto alle imprese. Se si è sempre contrari, andiamo a morire».

Gli imprenditori

Il presidente di Federalberghi Paolo Manca evidenzia che – «non ci sono posizioni preconcette, né siamo contrari alle fonti rinnovabili prodotte da imprese private che fanno profitti, però mi auguro che ci sia la massima concertazione e sensibilità, un’ampia discussione, la puntuale conoscenza di ogni dettaglio, come distanze, ingombri, estetica, perfino il disturbo che si può arrecare ai pesci. Soltanto dopo si facciano le valutazioni dei pro e contro, ricordando sempre che questa costa vive di turismo».

Riflette il coordinatore dei “Borghi più belli d’Italia” Franco Cuccureddu: «È più importante tutelare il paesaggio o pensare alla riduzione dell’emissione di Co2 con l’energia rinnovabile? Secondo aspetto: chi ci guadagna? Le multinazionali che vengono, sfruttano ed esportano dove c’è mercato, oppure i cittadini sardi e la fiscalità regionale? Ancora: come la mettiamo con la sicurezza della navigazione? Se un traghetto Tirrenia, a causa del parco eolico, dovesse deviare la sua rotta, anche di tre/quattro miglia, impiegherebbe mezz’ora in più e significherebbe maggior consumo di carburante, dunque inquinamento e costi maggiori».

In Consiglio

Sul fronte Consiglio regionale, il primo a opporsi con forza è stato Roberto Deriu (Pd). Ha presentato un’interrogazione, preparato una mozione, e coinvolto per la firma il compagno di partito Giuseppe Meloni e poi tutto il centrosinistra. «La Giunta regionale dica stop immediatamente. È inaccettabile che si voglia costruire una struttura così impattante di fronte alla Costa Smeralda, alla Gallura e alla Baronia, sarebbe un gravissimo passo indietro sia rispetto alle politiche ambientali che tutelano il territorio, sia rispetto al progetto avanguardistico dell’Einstein Telescope, oltreché risultare evidentemente contraria alle politiche che hanno permesso al territorio di divenire Riserva della Biosfera. Il mare della Sardegna non è in vendita».

Volevano allargarla anche alla maggioranza, questa mozione, invece ieri in serata il gruppo del Psd’Az – con Elena Fancello in testa – ha depositato un’altra mozione, comunque assolutamente sulla stessa linea. Il documento elenca le domande già pervenute «destinate a crescere – spiega la consigliera – ed è questo l’aspetto che ci inquieta maggiormente. Si ha la sensazione di un vero e proprio accerchiamento davanti al quale la politica sarda deve assumere una posizione netta. Vogliamo mandare un chiaro messaggio politico al governo nazionale: sul fronte dei sacrifici, in termini di territorio, ambiente e salute, abbiamo già dato, abbondantemente e ingiustamente».

