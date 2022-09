Tutti scienziati col Master and back  

Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal, riassume le scelte alla base dell’iniziativa: «Abbiamo voluto riservare un’attenzione speciale alle discipline scientifiche con l’obiettivo di contribuire a potenziare le competenze specialistiche fondamentali per lo sviluppo e la crescita economica dell’Isola». La dirigente rimarca anche la costante attenzione per le dinamiche che interessano domanda e offerta di lavoro: «Intendiamo favorire l’acquisizione delle competenze necessarie per rispondere ai continui cambiamenti del mercato del lavoro e alle esigenze di un’economia sempre più basata su innovazione e conoscenza».

L’Agenzia sarda ha inaugurato per la prima volta una linea di finanziamento interamente dedicata alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche: la cosiddetta area Stem. La scelta è in linea con la declinazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con le aspettative del mercato del lavoro e della ricerca. Giovani e lavoratori sardi potranno infatti accedere a un’area di studio tra le più vivaci: non a caso l’Aspal ha deciso di consentire l’accesso anche a chi è in possesso della sola laurea triennale. Rinnovata attenzione anche sul fronte della cultura: per la prima volta si potrà accedere ai corsi di Alta formazione artistico musicale e coreutica-Afam.

L’Aspal (Azienda per le politiche del lavoro) ha deciso di potenziare e arricchire di novità il programma “Master&Back”. L’iniziativa potrà contare su uno stanziamento di quattro milioni di euro ed è rivolta a chi desidera potenziare la sua formazione universitaria frequentando corsi ospitati da alcuni degli atenei più prestigiosi del mondo, e da alcune istituzioni.

Le strategie

L’Agenzia sarda ha inaugurato per la prima volta una linea di finanziamento interamente dedicata alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche: la cosiddetta area Stem. La scelta è in linea con la declinazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e con le aspettative del mercato del lavoro e della ricerca. Giovani e lavoratori sardi potranno infatti accedere a un’area di studio tra le più vivaci: non a caso l’Aspal ha deciso di consentire l’accesso anche a chi è in possesso della sola laurea triennale. Rinnovata attenzione anche sul fronte della cultura: per la prima volta si potrà accedere ai corsi di Alta formazione artistico musicale e coreutica-Afam.

Maika Aversano, direttrice generale dell’Aspal, riassume le scelte alla base dell’iniziativa: «Abbiamo voluto riservare un’attenzione speciale alle discipline scientifiche con l’obiettivo di contribuire a potenziare le competenze specialistiche fondamentali per lo sviluppo e la crescita economica dell’Isola». La dirigente rimarca anche la costante attenzione per le dinamiche che interessano domanda e offerta di lavoro: «Intendiamo favorire l’acquisizione delle competenze necessarie per rispondere ai continui cambiamenti del mercato del lavoro e alle esigenze di un’economia sempre più basata su innovazione e conoscenza».

Le regole

I percorsi formativi finanziabili devono svolgersi in università e istituti non universitari che operano fuori dalla Sardegna e concludersi entro il 31 ottobre 2023. Per candidarsi è necessario essere laureati e avere un ISEE non superiore a 72.000 euro. La borsa di studio prevede il rimborso delle tasse di iscrizione fino ad un massimo di 18.000 euro e il costo forfettario delle spese di vitto e alloggio per un massimo di 18.000 euro. Domande entro il 30 novembre sulla casella Pec di Aspal.

© Riproduzione riservata