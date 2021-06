Tutti pazzi per la Torre, boom di visite 

Sarà che l’attesa è stata lunga e che i colori di fine primavera promettevano un panorama mozzafiato. Fatto sta che la riapertura della Torre di Mariano II non ha deluso le aspettative. Quasi in seicento si sono messi in fila, tra sabato e domenica, per poter varcare la soglia del monumento, restituito alla città dopo dieci anni e un profondo intervento di restauro. Qualche turista, isolano e non, ma soprattutto tanti oristanesi hanno partecipato agli open day promossi dal Comune, dopo la cerimonia inaugurale.

Le visite

Sui social decine di selfie ad immortalare la vista che, attraverso i merli guelfi, si allarga ben oltre case e palazzi. «Riconsegnare alla popolazione uno dei simboli della città - commenta l’assessore alla Cultura Massimiliano Sanna - è stata una grandissima emozione, ora la torre è nuovamente fruibile». Visitare l’edificio in blocchi di arenaria, fatto innalzare da Mariano II nel 1290, è possibile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30. «Gli operatori dell’Antiquarium arborense garantiranno l’apertura quotidiana - aggiunge il vicesindaco - ogni mezz’ora è prevista una visita guidata, ma è possibile anche raggiungere la cima autonomamente per godere il panorama». Il prezzo per l’accesso è simbolico: due euro, fatta eccezione per gli studenti e gli over 65 che ne spenderanno solo uno. I biglietti possono essere acquistati sul posto.

I programmi

Il prossimo passo sarà l’apertura in notturna, durante i martedì di “Shopping sotto le stelle”, la manifestazione promossa da Confcommercio e Comune. Occorre recuperare il tempo perso: un lungo decennio in cui l’edificio di piazza Roma è rimasto chiuso per gravi problemi strutturali. «Ora che la città si è riappropriata della Torre di San Cristoforo, le priorità sono l’inaugurazione del Teatro Garau e del Foro Boario» spiega Sanna. Per la struttura di pratza ‘e bois il Comune conta di riuscire ad effettuare il taglio del nastro entro fine mese. Per il teatro invece, l’attesa è legata a due certificazioni che devono essere rilasciate dalla ditta che ha eseguito i lavori. «L’intervento del primo stralcio è ultimato - afferma l’assessore - il teatro è pronto ad aprire le sue porte a 278 spettatori. Abbiamo già avuto l’ok anche dalla commissione di Vigilanza». Resta solo l’incognita legata alla gestione dal momento che il primo bando era andato deserto.

