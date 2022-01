Tutti pazzi per la pista ciclopedonale 

«C’è più gente qui che sul lungomare». È la battuta di una runner al ritorno da Capo Altano, ma rende l’idea di quanto la pista ciclopedonale abbia già conquistato gli appassionati di corsa, passeggiate e ciclismo, non solo di Portoscuso ma anche dai centri del circondario. Nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche, in particolare sui social, e le prese di posizione, come quella del Gruppo di Intervento Giuridico che ha presentato una richiesta di accesso civico in Comune per verificare le autorizzazioni della nuova opera, contestando in particolare il colore rosso della nuova pista. Ma il nuovo percorso, sospeso tra il verde della macchia mediterranea e il blu del mare, piace molto agli amanti delle passeggiate.

Giudizi positivi

«Siamo entusiasti di questa nuova pista - dice Marina Zito, al ritorno da Capo Altano - è un lavoro ben fatto che dà lustro all’intera area di Capo Altano. L’ideale sarebbe che il percorso potesse continuare anche oltre, proseguendo lungo il cammino minerario di Santa Barbara, per tutta la costa». Pista promossa anche per Carlo Zito, di Portoscuso. «È anche un modo per promuovere un’immagine nuova del nostro paese - dice - condivido il fatto di aver limitato l’ingresso a bici e pedoni, la sicurezza è comunque garantita dall’accesso d’emergenza al lato per l’ambulanza, in caso di necessità>. Per fare due passi sul percorso nuovo di zecca, c’è chi arriva dai centri del circondario. «È la prima volta che vengo ed ho apprezzato molto», dice Ornella Desogus, di Nuraxi Figus,«Un’oasi di pace, immersa nella natura - sottolinea Daniela Desogus, di Carbonia - proprio un bel percorso da ripetere». Un’opera di sistemazione che ha riscontrato un buon gradimento tra gli appassionati di passeggiate all’aria aperta. «Un intervento ben riuscito - dice Giovanna Serra, di Portoscuso - è uno dei fiori all’occhiello del nostro paese».

Le biciclette

Nei due chilometri e mezzo con vista mare non potevano mancare le biciclette. «Il nuovo percorso è migliorato rispetto a prima - osserva, in sella alla sua bici Salvatore Cuccu - quando il sentiero era sterrato. Magari l’avrei fatto di un colore diverso, color sabbia, ma nel complesso è proprio un bel percorso». Il suo compagno di bicicletta, Christian Deriu, di Domusnovas, apprezza la nuova pista e rilancia. «Sarebbe bello completare anche il pezzo oltre Capo Altano», dice.