Tutti pazzi per il maghetto Harry Potter 

Li riconosci dal mantello nero e dal cappello da strega, dalla divisa della scuola di Hogwarts e dalla saetta tatuata sulla fronte — per il tempo di una gita — come il più famoso di tutti i maghetti, Harry Potter, nato dalla penna di J. K. Rowling.

Centinaia di persone tra sabato e ieri hanno preso d’assalto la Fiera, per celebrare la quarta edizione del “Potter Day”, organizzato da Valentina Scanu in collaborazione con il Comune e con il CSI. Tantissimi bambini, dall’asilo nido alle scuole superiori, accompagnati dai genitori, ma anche gruppi di preadolescenti e di ragazzi più grandi. Un successo andato oltre ogni aspettativa con anche la presenza dell’attore Stan Yanevsky, conosciuto per aver impersonato la parte di Viktor Krum in “Harry Potter e il calice di fuoco”, fotografatissimo e acclamato dai fan.

L’entusiasmo dei bimbi

«Ho scoperto Harry Potter a otto anni, quando hanno dato un suo film a un campo estivo», racconta Giorgia Ledda, che ora di anni ne ha dodici, ed è venuta con una compagna di classe dell’Istituto comprensivo di via Stoccolma a Genneruxi, che ha aderito al progetto offrendo ai genitori degli scolari un ingresso per entrare, «e dopo quella sera è come se fosse avvenuta un’esplosione dentro di me: ho letto i libri, visto i film e mi sono messa a collezionare tutto ciò che trovavo. Oggi il bottino comprende già caramelle, penne e portachiavi». «Rispetto alle altre edizioni», aggiunge l’amica, Emma Zadda, «quest’anno ci sono più possibilità di interagire con i personaggi che ci aspettano mascherati e truccati alla perfezione. Io ho iniziato a seguirlo per “colpa” di Giorgia, e dopo due mesi sono già al quarto libro. Di questo “Potter Day” mi piace che in tutti gli angoli, nelle bancarelle, nei giochi come gli autoscontri e i seggiolini, ci siano dei riferimenti alla saga».

Mondo magico