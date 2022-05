Tutti pazzi per i quattro zampe 

«L’altro fianco scoperto è il randagismo, un fenomeno ancora diffuso che ci piazza agli ultimi posti non solo nazionali ma addirittura europei – ha aggiunto il responsabile veterinario – Oltre ai problemi, il randagismo è un costo per la collettività perché il ricovero nel canile municipale costa, dai 3,50 ai 3,80 euro al giorno. Su oltre cento animali, il costo finisce per incidere sulla comunità».

«Il numero rende l’idea ma non nella sua pienezza posto che i cani rurali, quelli che stanno stabilmente in campagna a vigilare le greggi o l’azienda al 90 per cento non hanno il microchip e, non essendo registrati all’anagrafe canina, sfuggono al censimento» ha precisato Peppe Sedda, veterinario e direttore dell’Unità Anagrafe canina e randagismo del Dipartimento di Prevenzione Ats Zona Centro. «Solamente l’anno scorso abbiamo microchippato 3.500 cani, perfezionato il passaggio di proprietà di 659 esemplari, registrato 580 animali morti e sterilizzato 459 esemplari. Oltre ad aver registrato un certo numero di gatti che però essendo su base volontaria sfuggono a qualunque considerazione statistica». Il responsabile del servizio veterinario sottolinea che «i cani da compagnia per il 90 per cento sono registrati attraverso il microchip mentre siamo assolutamente fuori da ogni regola per quanto riguarda i cosiddetti cani rurali - ha spiegato Sedda – Su questi, nonostante le campagne e le informative non siamo riusciti ancora ad incidere abbastanza».

Raccontava un candidato impegnato a recuperare consensi per occupare un posto in Consiglio comunale che «in questa città ci sono più cani che votanti». I conti confermano. Cani, gatti e qualche furetto, giusto per arricchire la varietà, fanno sempre più parte della vita di moltissimi oristanesi. E durante i mesi del lockdown gli animali in città sono aumentati fino a sfiorare i quindicimila, vale a dire un cane o gatto (ma anche tutti e due sotto lo stesso tetto ma con cucce separate) per due residenti e più di uno a famiglia.

I dati

I servizi

In città il Comune ha predisposto tre aree riservate ai cani, una a Torregrande tra villa Baldino e il porticciolo turistico gestita da un privato e le altre due nel parco di via Solferino e via Cagliari nel quartiere San Nicola. Legambiente nell’ultimo rapporto “Animali in città” colloca Oristano al centro della classifica «resta il fatto che gli animali domestici sono nella stragrande maggioranza molto seguiti e tutti ben curati, c’è un affetto sempre più diffuso tra uomo e animale» ha ribadito Peppe Sedda.

La spesa

In un anno, per il mantenimento di un cane si arriva a spendere circa 1.500 euro, sui 300 per le spese veterinarie. Per i gatti il costo è inferiore, in un anno i proprietari spendono in media 1.000 euro. Per il cibo i costi si aggirano sugli 800 euro per i cani e 700 per i gatti. La spesa per i prodotti per l’igiene è sui 200 euro per il cane e 150 per il gatto. Risorse che, potranno anche incidere sui bilanci di una famiglia, ma sono comunque ben ricompensate dall’affetto che i quattro zampe danno ai proprietari.

Infine da un’indagine è emerso che il 50 per cento delle persone che possiedono un cane ha stipulato un’assicurazione per il proprio animale.

