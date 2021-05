Tutti in fila sotto il ponte di Is Gannaus 

Scatta il rosso e chi sta in coda alla fila incrocia le dita: se le auto davanti sono leste si oltrepassa l’ingorgo dopo 2 minuti, in caso contrario, occorre attendere il verde"successivo, dopo 4 minuti. Spesso anche oltre. Ma il vero dramma è alle 8 con i bus degli studenti: mezzi incolonnati per 200 metri. E con l’estate, quando le mete privilegiate saranno le spiagge, andrà peggio perché si paventa la chiusura della sezione della strada. Succede sulla Statale 126 dopo la rotonda di Is Gannaus, in cui da due mesi è in corso la sistemazione del ponte sul rio Santu Milanu.

Il ponte

Sino ai primi anni 70 vi transitavano anche i treni, ora si stende pure la pista ciclabile. Anas, per 600 mila euro, ha varato un importante risanamento conservativo: gli operai hanno 300 giorni di tempo. E a questo punto a mezzo Sulcis la classica frase “ci scusiamo per il disagio” comincia ad andar stretta perché le conseguenze dell’intervento stanno scatenando malumori: la strada (già disastrata di suo) è diventata a senso alternato regolato da semaforo. Logico, ma quello è il nodo cruciale della circolazione nel territorio. «Un disastro – fa notare Massimo Cocco, contitolare di una limitrofa concessionaria d’auto – di mattina con i bus si formano file preoccupanti ed è impossibile impegnare la statale: frequenti gli incidenti, soprattutto i tamponamenti». All’imbocco di Is Gannaus, nell’emporio di Paolo Sulas, si vive una situazione identica: «Ingorghi quotidiani a certe ore, file che talvolta per chi giunge da Carbonia iniziano ben prima della rotonda che dunque non serve più a smistare il traffico».

Scena confermata dall’adiacente bar di Remigio Serra: «Semaforo eterno, auto fermate da tre rossi di seguito, qualche manovra sbagliata innescano litigi pure fra gli automobilisti: certi lavori importanti avrebbero dovuto comportare tempi brevi>. È, questo, un concetto su cui si soffermano gli automobilisti che per lavoro tutti i giorni transitano da lì, benché di recente c’è chi sceglie percorsi alternativi per bypassare la “strozzatura”: il giro largo fra Is Gannaus, Is Urigus e la Provinciale 75, oppure le stradine strette e malconce del rione Medadeddu sino alla Provinciale 78 bis che sbuca sulla 126 lontano dal cantiere. «La morale – spiega Fabrizio Piras, dipendente statale di Carbonia che per lavoro raggiunge il basso Sulcis – è che i disagi superano la soglia sopportabile: serve incrementare le ore di lavoro».

Lunga attesa

Il pannello indica che l’opera sarà completata in 300 giorni: stop in settembre. «Un’eternità – contesta Mauro Trullu, consulente turistico di San Giovanni Suergiu – l’estate è vicina, i turisti aumenteranno il volume di traffico, caos totale». A sentire Anas i rischi ci sono: l’ente fa sapere che «i lavori si svolgono sotto il ponte e ciò può non rendere subito visibili le attività: nella delicata fase conclusiva prevista la chiusura della strada con deviazioni che verranno concordate e programmate per ridurre i disagi».

