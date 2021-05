Tutti in fila all’ingresso della città 

Serpentoni di auto lunghi quasi un chilometro, attese lunghissime davanti ai semafori in entrambi i sensi di marcia, tentativi di sorpasso azzardati. L'anteprima d'estate lungo il tratto di statale 126 alle porte di Iglesias, nel fine settimana appena trascorso, ha riservato questo scenario, preludio (preoccupante) di come potrebbe essere il traffico durante l'estate che sta per arrivare. Prevedibile conseguenza dovuta all'istituzione del senso unico alternato lungo la carreggiata dove, la sera di Pasqua, sono caduti diversi massi dalla parete rocciosa accanto alle cosiddette "montagne rosse".

Lunga attesa

Da allora, oltre al balletto di rimpallo di competenze tra Anas, Igea e Comune, nulla è stato fatto per ripristinare la normale circolazione delle auto nella più importante, e trafficata, strada che collega il Sulcis con Iglesias e, unendosi alla 130, prosegue verso Cagliari. Senza contare che, sempre all'ingresso della città, dalla primavera dell'anno scorso sono in corso i lavori Anas di ripristino di due ponti: anche lì, nel tratto di statale 130 a due corsie, ci sono i semafori che regolano il senso unico alternato. «Sembra incredibile che nel 2021 si debba assistere ancora a scene del genere - sbotta Maurizio Cerniglia, che vive i disagi da automobilista ma anche da responsabile della sede territoriale Arst - domenica sono andato al mare e, in uscita da Iglesias, la coda di auto partiva da Villamarina». In serata, nel senso opposto, la fila iniziava al distributore di Bindua. Credo che si debba pensare anche a manifestare il disappunto per questa situazione».

Crolli continui

Anche perché c'è un altro particolare, non di poco conto: nella corsia transennata si notano nuovi massi e ciò significa che i crolli stanno continuando. «Una vergogna - protesta Franca Cadeddu, di Bindua - è sempre peggio perché la gente sta cominciando a uscire di più e a breve, come tutti auspichiamo, arriveranno anche i turisti». Anche il cuoco Francesco Stocchino è rimasto imbottigliato nel traffico: «Venti minuti di attesa prima di superare i semafori». Intanto Anas ha fatto sapere che «il costone roccioso da cui si sono distaccate parti di materiale, seppur modificato a seguito della realizzazione della strada negli anni Sessanta, risulta di proprietà di Igea. Tuttavia, nell'ottica di una celere risoluzione della problematica, Anas ha progettato un intervento di protezione passiva della scarpata. L'efficacia dello stesso è condizionata da una contestuale attività di asportazione del materiale incombente da parte di Igea. Al riguardo è stata avviata una interlocuzione con l'Ente proprietario al fine di acquisire io necessario assenso». Il sindaco, Mauro Usai fa sapere di avere avviato un confronto con Anas: «L'opera da eseguire non sembra semplice e potrebbe richiedere tempi lunghi. Ci stiamo, pertanto, confrontando per individuare un percorso alternativo».

