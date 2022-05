Tutti in bici, sfida sicurezza 

Oristano-Silì di 450 metri. Sarà realizzato un tratto di pista ciclabile in quota più bassa e protetta dalla banchina, prevista la riqualificazione dei marciapiedi e il potenziamento paesistico. Si va avanti dalla Chiesa La Maddalena-Parco delle colture e del riciclo di circa tre chilometri: realizzazione di un tratto, in prossimità del Parco della Maddalena, del percorso ciclopedonale, in terra su argine. La riqualificazione della pista ciclabile diventa l’occasione per prevedere un progetto di recupero paesaggistico dell’area con la realizzazione del Parco Urbano sul fiume. «Considerata l’importanza di questa pista per la mobilità quotidiana sarà previsto lungo tutto il suo tracciato un sistema di illuminazione», precisano dal Comune. Si va avanti sulla Provinciale 18-Massama (1,8 chilometri) con la sistemazione della strada comunale che da Silì porta a Massama attraverso la realizzazione di un percorso ciclo pedonale, distinto (dove possibile) dalla sede carrabile.

Parte la ciclopedonale “Oristano e frazioni”, la nove chilometri che racchiude in un grande anello la città e gli abitati di Silì-Massama-Nuraxinieddu-Donigala. Il Comune ha bandito la gara per l’affidamento della progettazione dell’asse viaria inserita nel programma innovativo nazionale “qualità dell’abitare”. Il costo dell’intervento ammonta a 3 milioni 604 mila euro.

Il bando

La gara per la progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e relazione geologica si svolge su un importo di 251.711 euro, scadenza 15 giugno. Il progetto è semplice e ambizioso allo stesso tempo: collegare e riqualificare anche con altre iniziative città e frazioni. Un insieme finalmente legato e integrato. Il percorso prevede cinque tappe sui nove chilometri della ciclopedonale.

Le tappe

Oristano-Silì di 450 metri. Sarà realizzato un tratto di pista ciclabile in quota più bassa e protetta dalla banchina, prevista la riqualificazione dei marciapiedi e il potenziamento paesistico. Si va avanti dalla Chiesa La Maddalena-Parco delle colture e del riciclo di circa tre chilometri: realizzazione di un tratto, in prossimità del Parco della Maddalena, del percorso ciclopedonale, in terra su argine. La riqualificazione della pista ciclabile diventa l’occasione per prevedere un progetto di recupero paesaggistico dell’area con la realizzazione del Parco Urbano sul fiume. «Considerata l’importanza di questa pista per la mobilità quotidiana sarà previsto lungo tutto il suo tracciato un sistema di illuminazione», precisano dal Comune. Si va avanti sulla Provinciale 18-Massama (1,8 chilometri) con la sistemazione della strada comunale che da Silì porta a Massama attraverso la realizzazione di un percorso ciclo pedonale, distinto (dove possibile) dalla sede carrabile.

Da Nuraxinieddu a Massama (un chilometro e 700 metri) sarà riqualificato un asse con carattere urbano, attualmente non utilizzabile in bici e per altri mezzi a percorrenza lenta. È prevista la realizzazione di una pista ciclopedonale seguendo il percorso originario, con banchina di protezione. Sulla 292 i due chilometri nel tratto Nuraxinieddu-Donigala Fenugheddu con banchina di protezione.

Il progetto

Giudicato il più rilevante tra quelli inseriti nel programma Pinqua consegnerà alla città e alle frazioni una pista ciclabile adeguata sia per estensione che per qualità. Oristano non è mai stata una città di ciclisti e non lo sarà fino a quando per pedalare nel centro urbano o anche verso le frazioni non sarà garantita la sicurezza che solo le piste ciclabili possono assicurare. «Con le piste siamo terribilmente indietro, in città dobbiamo far riferimento a poche centinaia di metri dalla Tharros ai palazzi finanziari, al tratto verso Silì e qualcosa a Città Giardino – commenta Carlo Spanu, direttore corse della Federazioni italiana ciclismo e presidente del Gruppo Amatori Oristano - Buona quella che da viale Repubblica va a Torregrande. Il nuovo progetto è un’ottima notizia». E nel documento del Piano urbano si legge che «troppo spesso per muoversi in sicurezza gli oristanesi si spostano in auto anche per brevi distanze».

