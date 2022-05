Tutti in bici da un parco all’altro 

Da Is Pontis Paris sino alla 554 in bici, passando per i parchi della città e i polmoni verdi dell’hinterland. Il progetto di Selargius inserito nel piano urbano integrato della Città metropolitana incassa il sì del Governo al finanziamento: 2 milioni e mezzo di euro - fondi europei del Pnrr - per realizzare una rete ciclabile in tutta la città, e di fatto completare i percorsi che già esistono in diverse zone del territorio.

Il progetto

Dopo il via libera del Governo, il Comune svela alcuni dettagli del progetto che ora andrà definito dagli uffici. Priorità assoluta creare un filo ciclopedonale tra le aree verdi di Selargius e dell’area metropolitana: da San Lussorio al parco Lineare, sino a Molentargius e Terramaini, passando per la rotatoria di Is Pontis Paris. Percorsi per la mobilità ciclabile che spunteranno in via Primo Maggio, per poi proseguire in via della Resistenza, via Parigi e via della Libertà. «Il progetto prevede la predisposizione di una pista ciclabile a doppio senso di marcia che si collega ai tratti rimasti incompiuti», si legge nella scheda descrittiva inserita nel piano integrato metropolitano. In alcuni casi sarà necessario rimodulare marciapiedi e strade per far spazio alle ciclovie, mentre in altre aree le vie ciclabili saranno accompagnate da dei buffer vegetali che le separano dalle corsie per le auto.

Nuova mobilità

Un’opportunità per il Comune che punta sulla mobilità sostenibile, con un intervento milionario che di fatto migliorerà anche il collegamento ciclabile della città con il resto dell’area metropolitana. «Un progetto importante frutto di una visione globale sul territorio, che ci consentirà di intervenire in più aree, andando a riqualificare e valorizzare alcuni spazi e più in generale di collegare diversi quartieri grazie alle ciclovie», il commento del sindaco Gigi Concu. «Sarà un’ulteriore azione concreta portata avanti per migliorare la nostra Selargius, grazie anche alla riduzione del traffico nelle zone del centro cittadino che intendiamo ottenere realizzando il collegamento tra le aree verdi di San Lussorio, Terramaini e Molentargius. Usciamo dunque da logiche campanilistiche che non hanno mai portato lontano, continuando a ragionare e a progettare in termini di hinterland e di area vasta, che ritengo consenta a tutti di ottenere maggiori benefici».