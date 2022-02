Tutti in bianco per Daniele 

Dici bianco - bianco come il latte, come un fiocco di neve, come un bicchiere di orzata. Bianco come il foglio prima del dettato. Bianco come un cielo a pecorelle. Bianco come un mucchio di zucchero filato. I bambini vanno matti per lo zucchero filato. Ma i bambini che muoiono? I bambini che muoiono schiacciati sulla strada di casa? Di che colore sono quei bambini, e le nostre lacrime, la nostra rabbia, la nostra impotenza?

L’appello

Bianca è la camicia di Anna, stamattina. Bianche sono le scarpe di Gianluca. Bianca è la borsa di Stefania. Vestitevi di bianco e uscite di casa. Venite qui, in via Cadello, qui dove ancora ci sono i mazzi di fiori per Daniele, per il bambino Daniele, e non sono appassiti sotto il sole tiepido di febbraio. Vestitevi di bianco e vi aspettiamo. L’invito è un appello, l’appello è un grido di dolore. La manifestazione è pubblica e organizzata da Amici della Bicicletta Cagliari, AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus, Ciclofficina Sella del Diavolo, Donne in Bici e Micromobilità, Facendo cose a Cagliari, FIAB Cagliari, Green Peace – Gruppo locale Cagliari, Legambiente Sardegna, Mesa Noa Coop food e UTP – Utenti Trasporto Pubblico. La manifestazione è pubblica e dolce nella sua semplicità, nel suo garbo, nel suo silenzio.

La commozione

Ci sono tante biciclette, tante mamme, tanti figlioletti. «Guarda». Sul marciapiede grigio un cavallino giallo, un orsetto polare, un dinosauro rosa. «Guarda», insiste il nipotino. La nonna gli accarezza i riccioli scuri. “Vola in alto nel cielo, piccolo Daniele”, ha scritto qualcuno, con un pennarello rosso, su un pezzo di cartone.