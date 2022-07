Tutti i Componidoris dei falegnami 

L’ultima volta risale al 2000, con l’allora Majorale en cabo Carlo Pisanu. A distanza di ventidue anni, il Gremio dei Falegnami chiama a raccolta i Componidoris che hanno fatto la storia della giostra equestre sotto la benedizione di san Giuseppe. Una rimpatriata di Sartiglia, un po’ per riassaporare il clima di convivialità che due anni di emergenza sanitaria hanno ridotto ai minimi termini, un po’ come buono auspicio, perché nel 2023 suoni e colori dell’antica tradizione possano tornare a riempire le vie oristanesi. Il primo appuntamento questa mattina alle 10 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, dove il parroco Don Tonino Zedda celebrerà la santa messa.

L’incontro

«L’idea è nata in occasione di Monumenti aperti - spiega il presidente del Gremio Antonio Mugheddu - Ci siamo ritrovati nella sede di via Eleonora e abbiamo pensato che sarebbe stato bello riunire i cavalieri che hanno guidato negli ultimi decenni la manifestazione nei martedì di Carnevale». Le adesioni sono state una quarantina, dai capicorsa più giovani che hanno indossato cilindro e cojettu nelle edizioni più recenti, a quelli più anziani, protagonisti del passato. Dopo la celebrazione, appuntamento all’Hostel Rodia per il pranzo e, tra una portata e un brindisi, c’è da scommettere che saranno racconti ed aneddoti a tenere banco. Tra i veterani Antonio Fiori, per tutti “Melanzana”: classe 1943, per lui la prima volta con i nastri rosa e celeste risale al 1962. «Al termine della giornata a tutti i componidoris sarà consegnata una pergamena ricordo, per ringraziarli dell’impegno profuso per il Gremio - va avanti Antonio Mugheddu, eletto presidente della corporazione a soli 42 anni - Ai cavalieri che non potranno essere presenti per ragioni di salute sarà consegnata a casa».

La festa

Così avverrà per Antonino Fiori, il più anziano tra i protagonisti della Sartiglia dei Falegnami ancora in vita, in testa al corteo per due anni di fila, nel 1954 e nel 1955: la prima volta invitato dal majorale Paolo Obinu, la seconda da Giovanni Fenzi. «Ci auguriamo sia una bellissima giornata - conclude Mugheddu - dopo gli ultimi due anni di restrizioni, abbiamo bisogno di riappropriarci della nostra tradizione».