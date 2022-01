Tutti fermi, si (ri)gioca il 23 

L'impennata di contagi ferma il calcio dilettantistico. Dalla Serie D in giù campionati sospesi sia oggi, sia domenica 9 che il 16: si giocheranno solo recuperi (per chi può), il calendario integrale riprende il 23 gennaio in D con la 17ª giornata e in Eccellenza con la 19ª. Le tante richieste di rinvio, per i numerosi positivi nei gruppi squadra, hanno portato alla decisione di sospendere tutto: la D da ieri pomeriggio, per i campionati regionali la decisione è arrivata in serata, a seguito di una lunga conference call fra i presidenti dei comitati regionali (alla quale, nella parte finale, ha partecipato anche il vicepresidente di quello sardo, Roberto Desini). Dopo due stagioni segnate dagli stop, completi dalla Promozione in giù e in parte in Eccellenza, nonostante il nuovo blocco la volontà resta concludere sul campo i tornei. «Vogliamo finire i campionati», il messaggio del presidente del Comitato Regionale Sardegna, Gianni Cadoni. «Sarebbe già un grande successo rispetto ai due anni passati. In questi mesi non abbiamo avuto problemi, ora la situazione è un po' più complessa ma siamo fiduciosi».

Serie D

Ieri, prima dell'annuncio del rinvio, il Carbonia ha segnalato alcuni positivi nel gruppo squadra, senza specificare il numero. «Bisogna fare molta attenzione, altrimenti rischiamo che si blocchi tutto», avvisa il presidente del Muravera Stefano Boi. «Il problema è che recuperando tante partite poi non ti alleni più: c'è successo l'anno scorso. Ora ci alleniamo senza avere contatti con altri gruppi squadra, poi vediamo». Nel Girone G sono stati undici i rinvii dovuti al Covid, tutti dal 28 novembre in poi. Di questi sette hanno riguardato le sarde, la Torres è l'unica isolana che ha dovuto chiederne ma per quarantena a seguito di contatto stretto.

Nell'Isola

L'ultima squadra in ordine di tempo a riscontrare positivi in Eccellenza è stata il Guspini. Il 30 dicembre c'erano stati i primi slittamenti per dei positivi, Castiadas-Bosa e Ilvamaddalena-Ossese, si fosse giocato il turno odierno e quello del 9 gennaio sarebbero state appena cinque le partite (rinvii su richiesta di Bosa, Guspini, Li Punti e Porto Rotondo). I tre gironi di Promozione finora sono stati poco toccati dal virus, tanto che nel B e nel C non ci sono partite da riprogrammare: qui si ripartirà dalla prima giornata di ritorno e dai recuperi del Girone A. Atteso a breve il programma dei recuperi, per riprendere (dove possibile) senza gare in meno.