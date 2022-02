«Tutti devono fare la loro parte»  

Innanzitutto con il dialogo con ognuna delle associazioni in città e nelle frazioni. Riconosciamo a ciascuna un ruolo prezioso, ma questo non significa non fare i conti con costi esorbitanti, ad esempio quelli delle bollette, che il Comune continua a pagare per tutte le sedi oggi utilizzate dai sodalizi dove ancora non sono state fatte le volture».

È assolutamente convinta che la sinergia quotidiana tra amministratori, uffici comunali e cittadini sia l’unica strada possibile per far sì che si possa tracciare un futuro che superi la crisi. Un convinzione che non abbandona Giorgia Meli, da tre mesi assessora a Cultura, Sport, Patrimonio e decentramento, nemmeno ora che sta affrontando la spinosissima questione delle sedi delle associazioni e dei mille costi che il Comune si sobbarcherà sino a quando non sarà risolta.

Ricorda che fu la causa di una dura rivolta in piazza contro i vostri predecessori?

«Certo. E stiamo mettendo il massimo impegno per venirne a capo. Da subito abbiamo esaminato conti e pratiche compreso il bando con il quale il problema delle sedi si sarebbe dovuto concludere ma che invece è ancora immerso nel mare della burocrazia».

Come uscirne?

Innanzitutto con il dialogo con ognuna delle associazioni in città e nelle frazioni. Riconosciamo a ciascuna un ruolo prezioso, ma questo non significa non fare i conti con costi esorbitanti, ad esempio quelli delle bollette, che il Comune continua a pagare per tutte le sedi oggi utilizzate dai sodalizi dove ancora non sono state fatte le volture».

Perché no?

«Soprattutto per problemi burocratici che ora abbiamo tutta l’intenzione di superare con l’aiuto dei diretti interessati. E dobbiamo risolvere anche il problema di quelle sedi in condizioni penose che il bando avrebbe assegnato mettendo gli assegnatari nelle condizioni di rinunciare».

Come per gli impianti sportivi?

«Anche su questo fronte la situazione trovata è estremamente complicata e, non potendo affrontare mille problemi insieme, stiamo procedendo per tappe. Allo stadio Zoboli la matassa si sta sbrogliando, ci stiamo occupando del palasport che potrebbe presto ospitare eventi capaci di portare in città migliaia di persone, che non possiamo permetterci di dirottare altrove, e stiamo anche lavorando per il pattinodromo in vista di un evento di aprile. Una tappa per volta con il prezioso supporto degli uffici».

Tanti edifici comunali sono in abbandono, che si fa?

«Stiamo lavorando, in sinergia con altri assessorati a un piano di alienazione che potrebbe portare ossigeno alle nostre casse. Penso ad esempio al frigomacello: nel 2018 è stato valutato più di un milione di euro ma ogni anno che passa tenendolo chiuso a deperire perde valore. Idem i locali dell’intermodale: ogni risorsa va valorizzata e messa sl più presto sul mercato».

Il settore Cultura sconterà il problema delle casse vuote?

«Ogni risorsa sarà sfruttata al massimo e ne cercheremo altre bussando a tutte le porte possibili. Intanto stanno per riprendere gli scavi al nuraghe Sirai grazie a una serie di interlocuzioni. Anche sul fronte Cultura procediamo a piccole tappe, è l’unica strada».

Anche per gli affreschi alla Torre civica? C’è tanta attesa.

«Attesa condivisa: ogni azione mirata a ricostruire la storia della nostra città ci trova in prima linea. L’ex assessora Sabiu mi ha ragguagliato su quanto realizzato e abbiamo tutta l’intenzione di proseguire il lavoro».

E la programmazione estiva?

«Intanto grazie Regione, siamo riusciti a non far saltare la stagione di prosa in corso e, proprio in questi giorni, abbiamo chiuso con Teatro lirico per tre date in città tra marzo e aprile. Stiamo già stringendo importanti contatti con le associazioni culturali per gli eventi estivi e faremo sinergia con i centri vicini che, come noi, scontano una crisi che la pandemia ha acuito».

