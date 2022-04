Tutti dentro per il rush finale 

Proprio la questione recupero è quella che maggiormente preoccupa Mazzarri, che deve fare l’equilibrista tra la voglia di rilanciare giocatori che, al top della condizione, sarebbero titolari e la necessità di ritrovare il ritmo partita e la miglior forma atletica, quella che si ottiene allenandosi con continuità e giocando. Come accade da qualche settimana con Walukiewicz (che non giocava da settembre) e Rog (due rotture del crociato e stop di quindici mesi) e come sarà necessario fare per gli altri. «Sono giocatori importantissimi», ha spiegato il tecnico nella sala stampa del “Ferraris”, «ma dopo assenze così lunghe, serve ritrovare i ritmi di gara. Spero ci facciano comodo, ma pensiamo anche a quanto ci sono mancati…».

Prima del via, mentre i titolari completavano il riscaldamento pregara, i panchinari del Cagliari si divertivano con un torello sotto la tribuna. Giocatori che, sulla carta, avrebbero potuto mettere insieme un 4-3-1-2 di ottimo livello: linea difensiva composta da Zappa, Walukiewicz, Goldaniga e Lykogiannis, centrocampo con Strootman, Rog, Nandez e Baselli e coppia d’attacco formata da Pavoletti e Pereiro. Al netto di acciacchi vari e condizione approssimativa per chi è al rientro da lunghi infortuni.

Arrivano i nostri. O almeno, questo è quello che si augurano Mazzarri e il Cagliari, alla disperata ricerca di un gancio in mezzo al cielo cui aggrapparsi per questo finale di stagione, sconsigliato (tanto per cambiare) ai deboli di cuore. A Genova, nel buio di una sconfitta che brucia fino all’anima, è filtrato un raggio di sole grazie alla ricomparsa di quei rossoblù da tanto tempo clienti abituali della lista degli indisponibili. Dal primo minuto, fuori lo squalificato Lovato, si è rivisto Ceppitelli, baluardo insuperabile al centro della difesa fin quando ha avuto fiato. Poi, al suo posto è entrato Walukiewicz, che sta recuperando dalla lunga inattività per l’intervento all’anca. E ancora, nel finale ha ripreso a sprintare, anche se ancora a marce basse, Nandez. Senza dimenticare, in panchina, la presenza di Strootman, fermo da fine novembre.

Panchina d’oro

Tempi stretti

Il ritorno del Leon

Iniziando da Nandez, che in settimana aveva annunciato il suo rientro. «Manca poco…», aveva scritto sui social. E a Genova è tornato prima in panchina e poi in campo, negli ultimi 10 minuti. Qualche sprint, la solita garra, ma una condizione lontana dal top. Prima la positività al Covid, poi la lesione al collaterale nella gara di Coppa Italia col Sassuolo del 19 gennaio, infortunio che, oltre a fargli saltare il possibile passaggio alla Juve, gli ha fatto perdere dodici giornate di campionato. Solo panchina, invece, per Strootman, uno dei fiori all’occhiello del mercato estivo, ma forse anche il flop più clamoroso: appena 10 presenze, l’ultima il 30 novembre contro il Verona, prima di fermarsi per un intervento di pulizia al ginocchio, che lo ha tenuto ai box per ben 18 turni, praticamente un intero girone, prima di tornare tra i convocati contro il Genoa. Anche se al Cagliari servirebbe la “lavatrice” degli anni scorsi, non il giocatore visto in questa sua deludente avventura cagliaritana.

