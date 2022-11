Tutti contro il piano della Asl 

Presentato ai Comuni la bozza dell’atto aziendale della Asl; il documento che definisce le norme di organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie non soddisfa i sindaci del Sulcis Iglesiente, i quali, a meno di alcune importanti modifiche dello stesso, si dichiarano pronti a non votare a favore. «Le maggiori novità riguardano le prospettive organizzative di collegamento fra ospedale e territorio e l’integrazione fra assistenza sociale e sanitaria. - spiega la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus - di grande rilevanza è l’istituzione delle Cot (centrali operative territoriali), delle Case e degli Ospedali di comunità». Un atto ancora in fase di predisposizione, dove le conferenze territoriali sociosanitarie avranno lo scopo di raccogliere spunti ed osservazioni per le eventuali modifiche.

Le contestazioni

La spaccatura del territorio è però evidente; da una parte il documento a firma di 16 sindaci dell’Unione dei Comuni, dove si rivendica una maggiore attenzione strutturale e organizzativa sul Dea (Dipartimento di Emergenza Accettazione) di primo livello (individuato nel presidio del Sirai di Carbonia) e dall’altra la richiesta del Comune d’Iglesias affinché si apportino delle modifiche a dei punti dell’atto che per il sindaco Usai rappresenterebbero altrimenti la fine di alcuni servizi al Cto. «Tutte le strutture che praticano la chirurgia d'urgenza e hanno bisogno della rianimazione devono trovarsi nel Dea - si legge nel documento a firma dei sindaci di San Giovanni Suergiu, Giba, Carbonia, Sant’Antioco, Sant’Anna Arresi, Masainas, Piscinas, Nuxis, Santadi, Villaperuccio, Tratalias, Portoscuso, Perdaxius, Narcao, Calasetta e Carloforte - dal laboratorio analisi, all’endoscopia digestiva, all'organico degli anestesisti e dei rianimatori. Più è corposo l'organico del personale sanitario del Dea maggiore sarà la sua efficienza territoriale, in quanto deve servire un bacino di circa 127mila abitanti. Non è nemmeno chiara la distribuzione dei posti letto fra gli ospedali di Carbonia ed Iglesias».

Gli amministratori

«Se non verranno accolte queste richieste – dice il sindaco di Carbonia Pietro Morittu - voteremo contro l’atto aziend ale e i l bilancio di previsione». Per Luca Pizzuto, consigliere comunale di Articolo Uno, quello proposto dalla Asl è un “atto” di guerra da parte della Regione nei confronti del territorio. «Il Punto nascite è stato declassato da struttura complessa a dipartimentale e dopo tutti i milioni spesi in tecnologie e infrastrutture ora vogliono cancellare la Chirurgia generale - spiega il sindaco di Iglesias Mauro Usai - Il mio voto sarà subordinato all’accoglimento delle nostre proposte». Proposte votate all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale: «Spero non prevalgano logiche campanilistiche - dice il consigliere di minoranza Simone Saiu (FI) - e si pensi ad ottenere un risultato che suddivida equamente i servizi nel territorio ».