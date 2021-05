Tutti a cena ai piedi della basilica 

Il sagrato della basilica si popola di tavoli e sedie. Nei giorni scorsi il consiglio pastorale ha dato l’ok definito ai titolari delle due attività che si affacciano sul piazzale della chiesa per poter fare il servizio anche all’esterno. Così da sabato la pizzeria Il Vecchio Forno e l’Enoteca Wineria Sant’Elena, hanno apparecchiato sul sagrato, come avevano chiesto al parroco della basilica don Alfredo Fadda e al suo vice don Gianmarco Lorrai.

Gli spazi troppo ristretti all’interno li avrebbero infatti costretti a ridurre sensibilmente il numero dei clienti. In questo modo inoltre potranno garantire un controllo dell’area, tenendo fuori baby gang e vandali e inoltre provvedere alla pulizia.

Il parroco

Il permesso era arrivato anche lo scorso anno dopo il lockdown ma in quell’occasione aveva riguardato soltanto la pizzeria, che rischiava di chiudere proprio per via della mancanza di spazi adatti a garantire il distanziamento. «È una concessione che abbiamo voluto fare per andare incontro alle difficoltà che i titolari delle attività stanno affrontando in questo momento» dice don Gianmarco Lorrai, «non dobbiamo comunque mai dimenticare che stiamo parlando di un sagrato di una chiesa e non di una piazzetta e che si dovrà sempre avere rispetto del luogo in cui si è». Detto questo, prosegue, «lo scorso anno l’esperienza era stata positiva e così quest’anno abbiamo di nuovo bene accolto la loro richiesta ampliandola anche all’enoteca. Sono rimasto molto colpito dalla disponibilità dei titolari che in questo modo garantiranno anche un controllo del sagrato».

I ristoratori

La concessione avrà degli orari rigidi dalle 20 alle 24, ma entrambe le attività potranno allestire i tavolini e le sedie per accogliere i clienti già nelle ore precedenti. «Siamo molto contenti» dice Luca Schirru dell’Enoteca Wineria Sant’Elena, «fin da quando abbiamo aperto, uno dei nostri obiettivi era far rivivere la piazza Sant’Elena e il nostro progetto si sta realizzando. Per noi è un’opportunità importante. L’anno scorso avevamo messo solo i cuscini nei gradini, adesso invece possiamo fare il servizio ai tavoli. Ringraziamo tanto don Alfredo e don Gianmarco che ci hanno concesso questa opportunità e saranno i benvenuti se vorranno fare opera di evangelizzazione tra i giovani». Soddisfatto anche il titolare della pizzeria il Vecchio Forno Angelo Pittau che lo scorso anno aveva rischiato seriamente di chiudere, dopo 66 anni di attività. Le regole anti Covid imponevano infatti distanziamenti che nello spazio interno in via Diaz non poteva garantire. «L’anno scorso era andata bene e siamo molto contenti che don Alfredo e don Gianmarco ci abbiamo ridato questa possibilità» dice il titolare Angelo Pittau, «avevamo contribuito a tenere pulito e a controllare il sagrato. Noi anche in zona bianca col distanziamento , all’interno potremo accogliere massimo 12 persone. Adesso invece l’allestimento esterno ci consentirà di averne molte di più».

