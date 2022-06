Tutte le ipotesi per il Burchi bis 

Per la scelta degli assessori varranno competenze e consenso elettorale, quest’ultimo il dato più oggettivo. Dovrebbero essere confermati gli ex assessori della precedente amministrazione, Sandra Aresu e Renato Pilia, rispettivamente ai servizi sociali e alla programmazione, servizi tecnologici e politiche giovanili. In pole, per voti ottenuti, Francesca Loi, farmacista di Urzulei trapiantata a Lanusei, e Daniele Deplano ingegnere di Lanusei. Ma circolano anche i nomi di Donato Marongiu e Gianni Perotti tra i papabili assessori. Burchi non concede molto. «Stiamo cercando di dare una delega ad ogni consigliere, quindi nei prossimi giorni definiremo anche quelle». E continua: «Il ragionamento sugli assessori, vecchi e nuovi, è lo stesso: competenze e ruoli adatti alla persona. Ovviamente l’esperienza maturata sarà oggetto di valutazione. Oltre alle competenze è certamente importante la disponibilità di tempo e la condivisione del progetto, presente in tutti i componenti della squadra».

La Giunta di Lanusei ancora non ha volti. Eppure circolano ipotesi e indiscrezioni, mosse da equilibri di forze, posizionamenti e quote di genere: devono esserci almeno due donne sui sei componenti dell’organo esecutivo.

Il Burchi bis dovrebbe essere ufficializzato la settimana prossima, al più tardi durante il Consiglio comunale di giovedì anche se il primo cittadino non esclude di fare le nomine formali qualche giorno prima. Unico punto fermo, la vicesindaca Maria Tegas con 420 preferenze e un risultato elettorale che ha superato di gran lunga quello – già importante – della passata legislatura.

I nomi possibili

Le deleghe

Il sindaco non esclude di poter tenere per sé qualche delega. «Mi riservo di tenerne alcune su cose specifiche, anche se questo aspetto va approfondito. Tendenzialmente, non faremo riferimento ad assessorati tecnici». Anche il nome del presidente del Consiglio non è ancora stato definito. I cittadini dovranno aspettare ancora qualche giorno.

