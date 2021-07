Tutta l’Italia ricorda Borsellino 

PALERMO. Nel giorno del ricordo arriva, forte, il monito del Capo dello Stato. «L'attentato di via D'Amelio, 29 anni or sono, venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. La memoria di quella strage, che ha segnato profondamente la storia repubblicana, suscita tuttora un’immutata commozione, e insieme rinnova la consapevolezza della necessità dell'impegno comune per sradicare le mafie, per contrastare l'illegalità, per spezzare connivenze e complicità che favoriscono la presenza criminale»,scrive in un messaggio il presidente Sergio Mattarella.

Collaborazione

«Paolo Borsellino, e come lui Giovanni Falcone - prosegue - sapevano bene che la lotta alla mafia richiede una forte collaborazione tra Istituzioni e società. Per questo si sono spesi con ogni energia. Per questo sono stati uccisi. Non si sono mai rassegnati e si sono battuti per la dignità della nostra vita civile. Sono stati e saranno sempre - sottolinea il capo dello Stato - un esempio per i cittadini e per i giovani. Tanti importanti risultati nella lotta alle mafie si sono ottenuti grazie al lavoro di Borsellino e Falcone. Onorare quei sacrifici, promuovendo la legalità e la civiltà, è un dovere morale che avvertiamo nelle nostre coscienze».

Percorso di legalità

E il percorso di legalità invocato da Mattarella a Palermo si compie partendo dalla scuola, dai giovanissimi. La memoria di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta è consegnata ai bambini delle scuole dei quartieri disagiati di San Filippo Neri (ex Zen) e San Giovanni Apostolo (ex Cep), protagonisti ieri mattina con un presidio curato dal "Centro studi Paolo e Rita Borsellino". In via D'Amelio, teatro della strage, si sono svolte le commemorazioni con l'intervento dal palchetto montato vicino all'Albero della Pace dei componenti delle scorte sopravvissuti alle stragi e dei familiari delle vittime di mafia.

E in Via D'Amelio il segretario del Pd Enrico Letta, col segretario siciliano Anthony Barbagallo, ha reso omaggio al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della scorta e ha partecipato al minuto di silenzio e all'inno nazionale. Nella caserma Lungaro, sede delle scorte, invece, il capo della Polizia Lamberto Giannini ha deposto una corona di fiori per ricordare i caduti nella lotta alla mafia e ha poi incontrato i familiari di alcune vittime, tra le quali il figlio del giudice Borsellino, Manfredi, che è un vice questore.

