Turni infiniti, il Brotzu è nel caos 

La tempesta perfetta. Una miscela costituita da lavoro caratterizzato da stress psico-fisico, numerosi turni di notte (in qualche caso anche fino a nove in un mese, quando dovrebbero essere quattro-sei), orari spesso senza limiti, rarefazione delle progressioni di carriera e burocrazia asfissiante. Nessuno è escluso: medici, infermieri, tecnici e oss. «Il Brotzu è nel caos», denunciano i sindacati (Fials, Cgil-Fp, Uil-Fpl e Cisl-Fp) che in una nota unitaria parlano di «grave stallo del più grande ospedale pubblico della Sardegna. Tutto ciò avviene in un contesto di lacerante carenza di personale e di vergognosa provvisorietà dirigenziale», aggiungono. «La situazione è delicatissima», sottolinea Paolo Cugliara, leader della Fials. «Il rischio è anche di compromettere l’assistenza ai pazienti. In questo momento siamo preoccupati per l’organizzazione di diversi reparti», per esempio Medicina interna e Neurologia, «ma la nostra apprensione, oggi, è anche per la “macchina” dei trapianti che rischia di subire una brusca frenata», aggiunge.

L’allarme

I sindacati lanciano l’allarme sia per i lavoratori, «ai quali vengono negati i più elementari diritti contrattuali, dalle progressioni economiche orizzontali, al premio di produttività, riposi», che per i pazienti, «perché il devastante stress psicofisico che sta colpendo medici, infermieri, tecnici e oss rischia di compromettere la qualificata assistenza sanitaria che invece un ospedale pubblico di eccellenza dovrebbe garantire».

Stress psicologico

Mal pagati («addirittura i meno pagati in Sardegna») e costretti a turni pesantissimi (per la carenza di personale) gli operatori del Brotzu sono perennemente sotto stress. «Di fronte alle numerose richieste di attivare un reale sostegno psicologico per contrastare il crescente stress correlato, già da inizio pandemia, nulla o quasi in questa azienda è stato fatto, a differenza di numerose altre realtà lavorative», scrivono nella nota i sindacati. «Ora, come facilmente prevedibile, tali episodi stanno sfociando in un malessere generalizzato che vede parecchi lavoratori costretti a scappare, in alcuni casi persino a dare le dimissioni, o ricorrere a consulenze esterne per intraprendere dei “percorsi di sostegno psicologico” concreti ed efficaci. Tutto ciò non è più tollerabile».

La politica

Al Brotzu, dicono ancora i sindacati, si è creata «una situazione tanto grave quanto paradossale. Il primo gennaio scorso è stato finalmente nominato un direttore generale», Agnese Foddis, «ma non il direttore amministrativo né quello sanitario». Una mancanza, «che blocca di fatto la normale gestione di una qualsiasi realtà sanitaria». In questo clima di stato di agitazione, la Cisl-Fp prova a tendere una mano all’azienda. «Il 7 giugno è fissato un incontro in direzione», spiega Alessandro Floris, delegato Cisl del Brotzu. «Aspettiamo di sentire l’azienda per capire se le richieste verranno accolte». ( )

