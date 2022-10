Turisti a spasso di pozzo in pozzo 

San Vito paese de “Is Funtanas”, dei pozzi d’acqua. Visitarli uno per uno – sono sedici quelli censiti – consentirà ai turisti di scoprire il centro storico e le tante peculiarità del territorio: dalle miniere ai nuraghi, dalle arance tardive alle quattro chiese. L’idea - portata avanti dall’associazione Antichi Portali e dall’amministrazione comunale - è quella di un doppio percorso pedonale dedicato, appunto, all’acqua dei pozzi. «Riteniamo - spiega Alessandro Cuccu, presidente dell’associazione Antichi Portali - sia una buona iniziativa per mostrare a tutti le bellezze del nostro paese. I turisti cioè, andando alla ricerca dei pozzi, si imbatteranno in angoli molto suggestivi del centro storico e, grazie ad una serie di pannelli informativi, potranno conoscere la storia e le tradizioni di San Vito».

Gli itinerari

Due i percorsi individuati: il primo è dedicato proprio alle “fontanas”, il secondo si concentra sulle figure delle donne che si recavano a prendere l’acqua con le brocche. «Ogni pozzo - aggiunge Cuccu - fornirà informazioni utili: ad esempio nel pozzo di via Lamarmora, “Fontana Is Arangius”, il visitatore scoprirà che c’è una qualità di arancia che si chiama tardivo di San Vito, un frutto cioè che matura in estate. Si capirà inoltre l’importanza e il valore dell’agrumicoltura. Nel secondo percorso invece saranno messe in risalto le donne e quello che facevano nei pozzi». Il pozzo numero uno è quello di Funtana Iri, al centro del paese. Da lì si parte per le vie storiche dove si trovano tutti gli altri.

Le indicazioni

I pannelli informativi saranno piazzati nei prossimi giorni: «Il turista potrà avventurarsi da solo alla ricerca dei pozzi tramite le brochure e le indicazioni lungo la strada oppure affidarsi a delle guide. In ogni caso sarà un’esperienza molto suggestiva». In programma anche la riproposizione di momenti di vita antica: «Per questo stiamo cercando di coinvolgere le scuole e gli studenti». Per il sindaco Marco Antonio Siddi è «una grande opportunità per far conoscere il nostro paese. Il progetto, partito dal Comune, si era arenato in questi ultimi due anni a causa della pandemia. Adesso è stato sbloccato, a breve tutti i pannelli informativi saranno posizionati».