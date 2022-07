Turista travolta e uccisa da un’auto 

Aveva in mano l’ombrellone Fernanda Leonardi e guardava il bagagliaio della sua auto, tutto intorno a lei era estate e vacanza. Nell’arco di pochi secondi, però, dentro il parcheggio della spiaggia badesana di Li Junchi è cambiato tutto. Sono quasi le 11 e Fernanda Leonardi non vede la sagoma bianca di un’ Audi Q5 che piomba improvvisamente sull’area di sosta. La donna, 75 anni, piemontese, ha avuto la sfortuna di trovarsi tra la sua utilitaria e un’altra auto. Il Suv ha sbattuto con violenza sui mezzi parcheggiati e Fernanda Leonardi è stata schiacciata. La donna, originaria di Oleggio, nel Novarese, è morta sul colpo. La sua amica, una turista cagliaritana, è rimasta all’interno di un triangolo formato da tre auto, lo spazio sufficiente per non finire stritolata. È stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita nell’ospedale civile di Sassari, le sue condizioni non sono gravi.

«Sono stato male»

Nel parcheggio di Li Junchi sono arrivati, oltre al personale del 118, i Carabinieri della Compagnia di Valledoria e di Castelsardo. Soccorritori e militari si sono occupati della donna ferita, ma anche della persona che era alla guida del suv. Si tratta di un turista di 60 anni, che ha subito dato la sua spiegazione: «Sono stato male, ho perso il controllo dell’auto». Una ricostruzione confermata in caserma ai militari della Compagnia di Valledoria e anche al sostituto della Procura Tempio, Mauro Lavra. Stando a quanto rilevato dai Carabinieri, il Suv non stata procedendo ad alta velocità quando si stava avvicinando al parcheggio, si parla di circa 40 chilometri orari. Ma a un certo punto, la persona che era alla guida si è piegata verso destra e l’Audi ha avuto una improvvisa accelerazione, purtroppo in direzione delle auto parcheggiate. I Carabinieri stanno verificando se il turista, ora accusato di omicidio stradale, si sia abbassato per raccogliere qualcosa. Tutti i mezzi sono stati sequestrati ed è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima.

RIPRODUZIONE RISERVATA