Turista scappa senza pagare il conto 

Ha trascorso i giorni a cavallo di ferragosto in un hotel di Vallermosa, poi è andato via senza pagare il conto. Per aver commesso il fatto, è stato denunciato un milanese di sessantatré anni. L’uomo, dopo aver soggiornato nella struttura dal 14 al 18 agosto, alla richiesta del saldo del conto, presentata alla fine del soggiorno, con uno stratagemma ha preso tempo e si è volatilizzato. Sparito nel nulla.

La denuncia

Il personale dell’albergo non si aspettava un simile comportamento da parte di un ospite che, oltre a pernottare, si era anche avvalso della prelibata cucina della struttura. Dopo aver cercato di ricontattare, inutilmente, l’ospite sparito senza pagare il conto, ai titolari del rinomato Wunder Hotel non è rimasto altro che presentare la denuncia ai carabinieri della stazione di Siliqua.

Di fatto non pagare il conto di un servizio usufruito non costituisce una truffa, è piuttosto un inadempimento. Perciò, a conclusione delle indagini avviate dai carabinieri della stazione di Siliqua, il vacanziere è stato denunciato in stato di libertà, presso la Procura del tribunale di Cagliari, con l’accusa d’insolvenza fraudolenta.

Recidivo

«Siamo dispiaciuti per ciò che è successo, soprattutto, in un periodo come questo, segnato dalle ristrettezze dovute alla pandemia – afferma Tullio Ballai, 68 anni, responsabile del Wunder Hotel – Anche se il pagamento dovuto è irrisorio, parliamo, infatti, di circa 250 euro, è comunque spiacevole».

Strano ma vero, per lo stesso turista di è trattato di un replay: «Questa stessa persona, circa quindici anni fa – prosegue nel racconto Tullio Ballai - l’avevamo già denunciata per averci riservato lo stesso trattamento. Stavolta, nei frenetici preparativi ferragostani, non siamo riusciti a riconoscerlo – Ballai conclude con un monito – Sono tempi difficili, è giusto che gli albergatori stiano all’erta, in giro c’è anche questo genere di persone».

