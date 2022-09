Turista in stato confusionale, ipotesi stupro 

È stata vista vagare da sola, nel cuore della notte di venerdì, nei pressi della rotatoria di Margine Rosso da una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Ma quando i carabinieri si sono avvicinati per chiederle se avesse bisogno d’aiuto, si sono subito accordi che la giovane, una turista polacca di 24 anni, si trovava in forte stato confusionale, non ricordando nemmeno dove avesse trascorso la serata. Portata al pronto soccorso, il timore degli investigatori è che la ragazza sia stata drogata e abusata, ma per il momento i carabinieri aspettano gli esiti degli esami medici e del kit anti-stupro, ma anche che affiori qualche ricordo.

L’allarme

La vicenda è ancora avvolta dal più stretto riserbo, anche perché – sentita più volte – la giovane non è riuscita ancora a ricostruire cosa abbia fatto nel corso della sera e se qualcuno possa averla poi aggredita. A vederla mentre barcollava a Margine Rosso è stata una pattuglia di militari in servizio nel litorale del Poetto che le hanno prestato immediato soccorso. Portata prima nel quartier generale della Compagnia dei Carabinieri di Quartu, la 24enne è poi stata trasferita immediatamente al Pronto soccorso del Policlinico universitario di Monserrato dove è stata visitata dai medici. Il suo stato di alterazione e la perdita dei ricordi, a quanto pare, non sembra essere compatibile con il solo abuso di alcol, ma l’ipotesi è che la giovane sia stata drogata con il GHB, la cosiddetta “droga dello stupro”, una sostanza che ha effetti sedativi, ipnotici, dissociativi può appunto causare una forte amnesia.

Il kit stupro

Al Policlinico la ragazza sarebbe stata anche sottoposta al cosiddetto kit-stupro, l’insieme di esami medici e di laboratorio che si effettuano quando si ipotizza che sia stata commessa una violenza. Per il momento non ci sono ancora gli esiti, dunque è ancora prematuro parlare di un’inchiesta per violenza sessuale, ma i carabinieri – coordinati dal capitano Giovanni Russo – avrebbero già chiesto ai sanitari di consegnare con urgenza l’esito degli accertamenti. Nel frattempo la turista è stata sentita dagli investigatori anche dopo molte ore, ma non sarebbe stata capace ancora di ricordare dove e con chi ha trascorso la serata. Proprio questo profondo stato di amnesia, assieme ad altri dettagli tenuti sotto stretto riserbo dagli investigatori, sarebbe alla base del convincimento di sanitari e inquirenti che si possa essere trattato di una violenza sessuale, commessa in ipotesi su una persona non più in sé e capace di prestare il proprio consenso. L’indagine prosegue.