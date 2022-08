«Turismo, un luglio nero» 

«Lungo la costa abbiamo avuto un calo notevole delle presenze – racconta Salvatore Cabras, presidente del Consorzio Trasporti Marittimi Ogliastra – tanto che il mese scorso sono stati tanti i giorni in cui abbiamo lasciato ormeggiati in porto a Santa Maria Navarrese tre dei nostri cinque barconi, e non ce lo aspettavamo; avevamo messo in conto qualche problema , causa caro carburante e aumenti vari in ogni settore, ma non in queste proporzioni». Il pienone Ferragostano rischia di non bastare per salvare la stagione, anche a causa dell’incertezza meteo. «Un’attività come la nostra è legata alle condizioni del tempo – sottolinea Cabras - e una settimana di mare mosso potrebbe avere conseguenze devastanti sulla stagione». Dello stesso tenore le considerazioni di Efisio Incollu, gommoni a noleggio nel porto della frazione costiera di Baunei: «A luglio abbiamo notato la mancanza dei turisti sardi e la prima settimana di agosto è in linea con il mese precedente; ora non resta che sperare nel pienone di Ferragosto».

Maggio e giugno da record, il pienone ferragostano alle porte ma un mese di luglio appena finito completamente da dimenticare, anche perché probabilmente il potere d'acquisto del turista medio, che affolla anche Baunei e Santa Maria Navarrese, si è notevolmente ridotto rispetto agli anni scorsi. Con evidenti conseguenze negative sugli incassi degli operatori turistici. È il bilancio di mezza estate che in questi giorni risuona tra Baunei e Santa Maria, dopo un’apertura di stagione scoppiettante .

Dolori in costa

«Lungo la costa abbiamo avuto un calo notevole delle presenze – racconta Salvatore Cabras, presidente del Consorzio Trasporti Marittimi Ogliastra – tanto che il mese scorso sono stati tanti i giorni in cui abbiamo lasciato ormeggiati in porto a Santa Maria Navarrese tre dei nostri cinque barconi, e non ce lo aspettavamo; avevamo messo in conto qualche problema , causa caro carburante e aumenti vari in ogni settore, ma non in queste proporzioni». Il pienone Ferragostano rischia di non bastare per salvare la stagione, anche a causa dell’incertezza meteo. «Un’attività come la nostra è legata alle condizioni del tempo – sottolinea Cabras - e una settimana di mare mosso potrebbe avere conseguenze devastanti sulla stagione». Dello stesso tenore le considerazioni di Efisio Incollu, gommoni a noleggio nel porto della frazione costiera di Baunei: «A luglio abbiamo notato la mancanza dei turisti sardi e la prima settimana di agosto è in linea con il mese precedente; ora non resta che sperare nel pienone di Ferragosto».

Effetto a catena

Il calo delle presenze lungo la costa tra Pedra Longa e Cala Luna ha avuto conseguenze negative anche sulla Grotta del Fico: «I barconi viaggiano semivuoti, sia da Arbatax e Santa Maria Navarrese sia da Cala Gonone, Marina di Orosei e La Caletta di Siniscola; insomma, un luglio da dimenticare», riassume Claudio Calzoni della Explorando Supramonte che gestisce la grotta.

Meno escursioni ma anche meno cene in ristorante. Il turista mangia (e lo testimoniano i cartoni delle pizze nel cestino dei rifiuti) negli appartamenti che prende in affitto. «Abbiamo chiuso luglio - dice Gianluca Tegas, dello storico Ristorante Golgo nell’omonimo altopiano - con un meno 40% rispetto allo scorso anno e ci ha colpito la mancanza dei turisti sardi, da sempre parte consistente della nostra clientela». Nell’altopiano di Golgo, fra i principali attrattori turistici del territorio, è stato evidente il calo del cosiddetto “turismo di prossimità”, anche relativamente alla frequentazione di Cala Goloritzè. Anche il settore alberghiero registra un calo rispetto al luglio del 2021. «Il mese scorso è stato negativo, dopo un inizio di stagione più che positivo – racconta Chiara Erittu dell’Hotel Santa Maria - e avremo il pienone solo qualche giorno prima di Ferragosto; per settembre abbiamo già tante prenotazioni legate alla seconda parte della stagione del trekking». Stesso discorso a Baunei: «Il calo di presenze a luglio è stato evidente ma grazie al trekking abbiamo buone prospettive per settembre e ottobre – rimarca Chiara Murru dell’Hotel Goloritzè-.

Il sindaco

«Spiace sentire che luglio non è andato benissimo – commenta Stefano Monni - dopo un inizio di stagione molto buono; ora confidiamo in agosto e settembre per chiudere la stagione cl segno positivo».

