Turismo, un anno da ricordare 

La pineta, lo spazio verde, la postazione per il pranzo all’aperto e contemporaneamente un living interno privato. L’incremento delle prenotazioni per camping e strutture raggiunge percentuali superiori al periodo ante-Covid e soprattutto tocca il picco di crescita più alto degli ultimi dieci anni. «Abbiamo sfruttato ogni spazio, la richiesta è elevatissima», conferma Rocco Meloni, 70 anni, proprietario del Baia di Cea. «Il boom dei camper - aggiunge Meloni - segue la tendenza del flusso turistico con presenze alte. Nonostante la criticità strutturale dei trasporti, la Sardegna continua a essere richiesta e selezionata». L’elevata concentrazione di camper ha messo a nudo la carenza di strutture adeguate e i camperisti si sono arrangiati alla bell’e meglio, infilandosi nelle traverse delle strade extraurbane e nelle traverse alla periferia di Tortolì. Nessuna infrazione rilevata, in quanto la loro sosta (purché senza apertura di tavolini) è equiparata a quella di un’auto.

Afflusso super

In linea di massima chi arriva da oltre Tirreno fa la vacanza con lo stretto necessario. Non può rinunciare ai pasti, anche se le ordinazioni sono limitate. «Da noi - dice Gianluca Piras (44), del ristorante A volontà - sta andando molto bene. Non riesco nemmeno più a prendere le chiamate e devo rinunciare a decine di prenotazioni. Spesso il cliente basso spendente non rinuncia al ristorante ma fa dei pasti condivisi. I turisti sardi hanno un potere di spesa superiore». Dalla ristorazione alla cultura, è boom di visitatori anche al complesso archeologico di S’Ortali ‘e su Monti che ha riaperto il 26 luglio: «Il confronto nello stesso periodo - rivela Rinaldo Deiana (63) - guida di Muvis - dice che rispetto al 2021 abbiamo avuto un incremento di presenze del 25 per cento».

L’assessore

È in vacanza in Ogliastra anche l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa (61). È stato ospite all’Arabax festival, promosso a pieni voti. «Ottima manifestazione che certifica le potenzialità dell’Ogliastra. È la dimostrazione che esiste la possibilità di aprire un ragionamento diverso che va oltre il mare». Chessa illustra la sua prospettiva di sviluppo: «Gli eventi con grandi nomi sono un volano economico. A Tortolì servirebbe un’area attrezzata per ospitare grossi concerti con annessa zona parcheggi. All’Arabax è andato tutto bene, grazie alle forze dell’ordine, al comitato per l’ordine pubblico e all’organizzazione, ma è necessaria una pianificazione importante per offrire garanzie sui grandi artisti».