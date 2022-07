Turismo tra natura e musica 

Dorgali e Cala Gonone aprono la stagione estiva all’insegna della cultura e del divertimento con una programmazione ricca che abbraccia gusti e intrattenimenti per tutte le età. Sul solco della storia della comunità, da sempre legata a tradizioni secolari ma anche aperta alle novità, l’offerta appare un giusto mix di cultura “alta” e popolare, di sport e divertimento, di musica tradizionale e di avanguardia, passando dal ballo folk alla disco music, che intratterrà i più giovani in lunghe nottate sotto le stelle.

La ripartenza

«Dopo due anni di pandemia - dice l’assessora al Turismo Sonia Mele - confidiamo nel fatto che sia i visitatori che i residenti abbiano finalmente voglia di vivere in prima persona intrattenimenti di qualità. A contorno di alcuni grandi eventi, quali il Ferragosto organizzato dalla leva dei trentenni, abbiamo calendarizzato intrattenimenti pensati per far conoscere al turista le nostre tradizioni, la gastronomia e la cultura, dando spazio anche ai privati e alle associazioni, che si alterneranno per far vivere al visitatore esperienze arricchenti ed autentiche». Si è partiti con il Giro Donne di ciclismo che ha fatto tappa a Cala Gonone.

Acquario e cantine

Da vera porta della Barbagia sul mare, Cala Gonone appare come una realtà sempre più dinamica e vivace, e come spesso sottolineato dagli stessi residenti, con una sua identità particolare rispetto al Comune cui appartiene. Forse per questo l’associazione nuorese Intermezzo nel 1988 sceglie Cala Gonone come sede del festival jazz che ripartirà dopo due anni di pausa. «La novità di questa 35° edizione - continua Mele - che si terrà dal 20 luglio al 15 agosto sarà il coinvolgimento dei partner storici del festival, come l’acquario e la cantina sociale, anche come sedi di alcuni concerti, dando modo allo spettatore di accompagnare l’ascolto del jazz ad esperienze etno-gastronimiche e culturali». Se la sede base del villaggio jazz sarà l’acquario, i concerti serali, con ospiti del calibro di John Patitucci, vedranno una programmazione itinerante, fra Dorgali e Gonone, anche negli spettacolari auditorium naturali della Grotta del Bue Marino e di Ispinigoli. Serate itineranti anche per i concerti dei cori polifonici e dei tenores con il progetto Modas, in programma il 20 luglio. Ci sarà spazio anche per le rassegne di letteratura e cinema.