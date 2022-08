Turismo tra luci e ombre 

Piccolissimi gruppi, dei quali molti stranieri, alla ricerca di nuove esperienze sono stati il trend del turismo estivo aritzese, come precisa Checco Manca, 38 anni, di Aritzo, guida escursionistica e ambientale. «Per quanto ci riguarda - dice - i numeri sono aumentati rispetto all’era pre-Covid, soprattutto con turisti da tutto il mondo: americani, australiani, neozelandesi, francesi. Coppie, famiglie, gruppi di amici vengono in Barbagia alla ricerca di riposo, attività nella natura e, soprattutto, contatto con i locali. Il trend è migliorato, ma bisognerà organizzarsi: gli operatori sono ancora troppo pochi».

«Ad agosto, mese di mare, il turismo è andato più a rilento per il centro Sardegna - spiega Delia Cualbu, 40 anni, patron dell’hotel Cualbu di Fonni -. Il turismo individuale è concentrato nelle coste, mentre quello organizzato escursionistico si sta risvegliando lentamente. Ad ogni modo la ripresa di eventi, matrimoni, turismo costiero ci fa ben sperare per il 2023. Giugno, settembre, ottobre hanno numeri migliori anche per noi: siamo positivi per il futuro».

È un turismo mordi e fuggi quello che ha caratterizzato la rovente estate barbaricina. Poche le lunghe escursioni a causa del troppo caldo, che da maggio a luglio ha sfiancato anche il Gennargentu. Ma il bilancio resta positivo. Dopo i lugubri anni del Covid-19, si sono visti infatti i primi, veri segnali di ripresa, soprattutto grazie al ritorno dei grandi eventi. E nonostante ancora manchino all’appello i grandi gruppi organizzati, non sono state infrequenti le capatine dei turisti dalle zone di mare per vivere un po’ di montagna attraverso cibo ed esperienze originali con i locali. Adesso operatori del turismo e amministrazioni comunali ripongono le speranze su settembre e ottobre.

Il trend

Gli stranieri

Enogastronomia

Il cibo, come sempre, si fa canale per conoscere il territorio. «Il movimento dei turisti c’è, anche se è più che altro di passaggio - racconta Fulvio Giorgio, 53 anni, titolare del ristorante Bigna ‘e Carru di Belvì -. I visitatori, provenienti principalmente dall’Ogliastra, si fermano per gustare le pietanze locali. Si tratta, tuttavia, di un’utenza che non spende molto».

Molte speranze sono riposte nel mese di settembre, come a Gavoi, che si prepara a due grossi eventi sportivi: il Triatlon Gennargentu e il primo festival Esperienze e suoni d’acqua. «Per noi è una stagione da dimenticare, se escludiamo la ripresa delle iniziative culturali, come L’Isola delle Storie - afferma Paolo Mulas, 50 anni, assessore all’Ambiente e guida turistica -. I turisti che passano di qui spendono poco, tanto da arrivare a tagliare alcuni servizi. Stiamo puntando tutto su settembre: gli eventi che abbiamo organizzato sono pensati per smuovere il turismo ambientale, per dare un segnale di voler riprendere come e meglio di prima della pandemia».

