Turismo, si riaccendono le luci 

Dopo un 2020 disastroso a causa della pandemia, quest'anno la stagione turistica estiva si è conclusa con numeri confortanti, simili a quelli del 2019. Secondo una stima del presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca, tra giugno e ottobre scorsi le presenze nelle strutture ricettive hanno superato i dieci milioni. Per l'anno prossimo, l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, pronostica il «botto», con una ripresa del comparto. È questo ciò che emerso ieri all'aeroporto di Cagliari, durante l'incontro promosso dall'assessorato al Turismo, per tracciare un quadro sui flussi turistici con gli operatori del settore e attivare un confronto sulla prossima stagione. L’obiettivo è destagionalizzare, partendo dalle potenzialità delle zone interne, puntando su eventi religiosi, sportivi, enogastronomia, cicloturismo, turismo esperienziale e congressuale. Un tema che va di pari passo con quello dei trasporti, ancora nel caos.

Traffico al porto

Sul fronte del traffico passeggeri nei porti sardi, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha evidenziato che «il 2019 si era concluso con quasi 6 milioni di persone, escluse quelle arrivate con le crociere. Nei primi dieci mesi del 2019 ne avevamo 4,7 milioni, e l'anno scorso 2,8 milioni, con una perdita di quasi il 40%. Nei primi dieci mesi di quest’anno, invece, siamo arrivati a circa 3,8 milioni, recuperando il 35% rispetto all’anno scorso, ma siamo ancora sotto del 19%, rispetto al 2019». Lascia l'amaro in bocca la situazione sul traffico crocieristico e per il 2022 e 2023 le prospettive sono tutt'altro che rosee. Deiana ha spiegato come il settore abbia «un metodo di programmazione atipico. Ci vogliono dieci minuti per perdere centinaia di migliaia di passeggeri e tre-cinque anni per recuperarli. La Msc, che prima della pandemia garantiva due attracchi alla settimana a Cagliari e uno per diverse settimane a Olbia, è incappata in una serie di decisioni della Regione, dovute alla pandemia e che hanno portato alla cancellazione degli scali sardi, e fatto puntare la prua su Sicilia e Puglia».

Aerei

In video-collegamento da Barcellona è intervenuto Carlos Munoz, presidente e fondatore di Volotea che, esprimendosi sulla tariffa unica per la Sardegna, bocciata dall’Europa, ha detto che non rappresenta un'opportunità e anzi frena la competitività. «Ora, per esempio – ha aggiunto – sono in offerta voli a cifre più basse della tariffa unica». Munoz ha poi annunciato l’imminente soluzione dei problemi collegati ai minori non accompagnati, al trasporto in barella dei pazienti e ai radiofarmaci. Intanto, le associazioni regionali del turismo - Federalberghi, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Assoturismo, Confcooperative, Confapi, Legacoop, Confartigianato, Cna, Coldiretti, Confagricoltura e Casartigiani - hanno siglato un documento nel quale chiedono alla Regione di prorogare il bando d’emergenza della continuità territoriale sino a fine ottobre 2022 e di destinare risorse alla Ct2 alla Ct1, assieme all'incremento di fondi regionali per gli aeroporti sardi e una condivisione delle strategie di comunicazione e delle iniziative da definire in anticipo.

