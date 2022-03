Turismo, sentieri senza barriere 

Filippo Usai, assessore all’Ambiente, ricorda come Pula non abbia solo uno splendido mare, ma anche zone montane che meritano di essere visitate: «Puntiamo a far conoscere questo patrimonio paesaggistico e botanico anche alle persone non vedenti, lungo questi sentieri verranno posizionati dei totem che, grazie alle voci guida registrate, e alla possibilità di avere elementi per sollecitare gli altri sensi, consentiranno anche alle persone non vedenti di godersi l’escursione. Nella realizzazione del progetto ci siamo avvalsi della collaborazione di Andrea Ferrero, socio dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, che ci aiutato a comprendere meglio le esigenze di un visitatore privo di vista».

Tre i sentieri individuati dopo un lungo lavoro di ricerca condotto in collaborazione con la società Ablativ, che ha coinvolto anche i residenti: “Batteria Boggio”, dove è presente un fortino della Seconda guerra mondiale; “Quota 100”, nella zona retrostante il Parco tecnologico di Is Molas; e “Padenteddu”. Il progetto ha permesso di formare anche quindici accompagnatori, che avranno il compito di guidare i visitatori alla scoperta di questi luoghi di importanza naturalistica e storica.

È il primo passo verso un turismo senza più barriere e confini, che punta a mostrare le bellezze del territorio anche ai visitatori diversamente abili. Grazie al progetto “Un sentiero per tutti”, il Comune punta sull’inclusione, rendendo fruibili gli angoli montani più suggestivi di Pula anche ai non vedenti.

I percorsi

La sindaca, Carla Medau, spiega gli obiettivi del progetto: «Con questi sentieri puntiamo a promuovere alcuni siti naturali molto suggestivi e renderli visitabili a tutti. Le guide ambientali saranno le ambasciatrici più appassionate del nostro straordinario patrimonio paesaggistico».

Non vedenti

Una collaborazione, quella di Ferrero, determinante per individuare gli aspetti basilari dei sentieri percorribili anche dai diversamente abili: «Si tratta di un progetto illuminato, perché non solo punta a far scoprire un territorio ricco di bellezze come quello di Pula ai non vedenti, ma ha coinvolto addirittura i fruitori nelle scelte. Si può ammirare un paesaggio anche senza vederlo, basta mettere i visitatori nelle condizioni ideali di toccare le piante, sentire i rumori o annusare i profumi».

Plaude all’iniziativa anche Maria Basciu, presidente della sezione cagliaritana dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti: «Progetti di questo tipo aiutano le persone non vedenti ad essere più libere e indipendenti, fino a qualche anno fa la disabilità era una vergogna da nascondere, oggi c’è più sensibilità e si cerca di dare a tutti le stesse opportunità».

Cynthia Grande è una delle guide ambientali che porterà i visitatori alla scoperta dei tre sentieri naturalistici nelle campagne di Pula: «Da tre anni accompagno i turisti alla scoperta di questi monti, con questo progetto anche le persone con disabilità potranno ammirare questi luoghi di grande bellezza davvero unici».

