Turismo selvaggio, fioccano le multe 

Spiagge piene e l’inciviltà dilaga. Ne sa qualcosa la Polizia municipale di Arbus quotidianamente impegnata in azioni ispettive lungo la Costa Verde, dove in queste settimane di agosto ha elevato circa 100 contravvenzioni ad altrettanti automobilisti indisciplinati. La maggior parte è per la sosta selvaggia persino ai piedi delle dune di Piscinas, non mancano quelle per il mancato rispetto dei divieti di transito in aree pedonali e infine per l’eterna piaga dei sacchetti dei rifiuti abbandonati anche negli spazi riservati ai parcheggi dei disabili. Un incasso presunto che si aggira sui dieci mila euro.

Il Far West della sosta

L’altro ieri il tour de force di controlli degli agenti a Piscinas è finito dopo tre ore con 35 automobilisti multati per divieto di sosta.

Come capita da diversi anni, lungo i 47 chilometri della Costa Verde, è riesploso il fenomeno della sosta senza regole, con auto, roulotte e camper posteggiati in ogni slargo disponibile: strade strette, in piena curva, agli ingressi alle spiagge, in mezzo agli alberi, laddove naturalmente non si può. I parcheggi di questo genere ostacolando ulteriormente la circolazione sul litorale, dove è già un’impresa arrivare per via delle strade seminate di buche, dislivelli e asfalto consumato. Il transito delle famiglie dirette al mare si accentua nel mese di agosto e neppure le presenze ridotte dalla pandemia l’hanno attenuato.

Le segnalazioni

«A partire da metà luglio – ricorda il vicesindaco, Paolo Salis – sono arrivate una media di tre segnalazioni al giorno per sosta vietata. Abbiamo intensificato i controlli, compresa la domenica, grazie anche alle nuove assunzioni per il periodo estivo. Gli agenti sono pochi per setacciare un territorio esteso, considerato l’organico del settore ridotto e l’assenza di un comandante. Il Comune pero c’è e si fa sentire: non per multare e fare cassa, quanto piuttosto per garantire il rispetto delle regole e accogliere nel miglior modo possibile gli ospiti che scelgono il nostro mare».

In tal senso conta molto il lavoro dei bagnini. «In tanti – ricorda il coordinatore del servizio di salvamento a mare, Matteo Melis – lamentano la difficoltà a raggiungere la spiaggia per la carenza di area sosta libere, costretti a lasciare l’auto a distanza di qualche chilometro e caricarsi di ombrelloni e giochi per bambini. Quando possiamo interveniamo, consigliando percorsi alternativi, il più delle volte lo segnaliamo al Comune».

Area pedonale violata

Pioggia di multe anche per i trasgressori che accorciano la distanza dal mare imboccando una stradina di campagna all’altezza di Campu Spina, da poco battezzata dal Comune area pedonale. Alla vista delle auto che continuano a sfrecciare a tutta velocità non sono mancate le proteste dei residenti. «Un viavai di veicoli – sbotta uno dei proprietari dei terreni, Graziano Mattana – che mette a rischio la nostra incolumità. All’inizio abbiamo cercato di risolvere bonariamente la questione indicando i cartelli di divieto. La riposta, “Sono troppo piccoli, invisibili”, ci ha costretti a denunciare il fatto in Comune: se non basterà andremo dai carabinieri».

RIPRODUZIONE RISERVATA