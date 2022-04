Turismo, scommessa sugli hotel 

Passare da 1.000 a 9.000 posti letto, costruendo alberghi con cubatura inferiore al valore massimo consentito dal Piano urbanistico comunale. Valorizzare l’altare di Monte d’Accoddi, la spiaggia di Fiume Santo e le zone turistiche F4 individuate, significa intercettare i turisti che arrivano nel Nord Sardegna e finora snobbano il sassarese. È l’obiettivo del progetto presentato ieri mattina nella III Commissione consiliare dall’assessore all’Urbanistica e sviluppo turistico Nicola Lucchi. La lunga relazione (oltre 120 pagine) chiamata “Individuazione delle zone turistico-alberghiere-F4-Variante al PUC n° 12” non è stata però discussa, in quanto i problemi sul sito del Comune hanno impedito che i consiglieri potessero scaricare la relazione.

Lo scontro

La Commissione si è aggiornata alla settimana prossima. Sarà battaglia come si intuisce dai primi interventi dell’opposizione. «È un modello di sviluppo anni '80, si mappano le aree e si sfidano gli imprenditori a investire, senza limiti di tempo», hanno chiosato i consiglieri Fabio Pinna e Giuseppe Mascia del Pd: «Non capiamo perché è stato abolito l’articolo 52 che rappresentava uno strumento di pianificazione partecipata da affiancare a quanto da voi proposto. Vorremmo poi capire quali sono i criteri di scelta di esclusione delle aree limitrofe a quelle selezionate».

“Progetto rivoluzionario”

Così l’assessore Lucchi nel presentare il modello di sviluppo. Partendo dalla premessa che il Comune di Sassari beneficia pochissimo del traffico turistico: nel 2019 solo 2.400 turisti, appena l’1,75% del flusso. Lucchi si è detto orgoglioso di alcune scelte. «Sarà anche la scoperta dell’acqua calda però non abbiamo mai valorizzato Monte d’Accoddi. Oltre alla realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’altare prevediamo la costruzione di un albergo lungo la strada per Porto Torres». Secondo motivo di vanto: «Puntiamo a riconvertire in alberghi gli opifici abbandonati di Fiume Santo per sfruttare un tratto di mare bellissimo, costruendo anche parcheggi e una zona servizi».