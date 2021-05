Turismo, pronti per la ripartenza 

I vaccini che aumentano e la Sardegna sempre più vicino alla zona gialla sono quella la luce in fondo al tunnel che gli operatori iniziano a intravedere. La paura di non riuscire a servire colazioni e accogliere i turisti nelle camere da letto diminuisce ora dopo ora. E nel viso degli operatori iniziano a spuntare i primi sorrisi.

Turisti nel Sinis

Dopo mesi e mesi di restrizioni c’è chi non vede l’ora di godersi il mare. Nonostante la pandemia ancora in corso si pensa già alle vacanze estive e si prenota il soggiorno in Sardegna. Il Sinis anche questa volta sembra essere una meta gradita ai turisti. Per i titolari delle strutture ricettive del posto significa ripartire alla grande e recuperare quei soldi persi durante le ferie pasquali e altre festività di aprile durante la quale la zona rossa non ha permesso di ospitare nessuno.

Le prenotazioni arrivano

Nelle case vacanza, agriturismo, alberghi e bed and breakfast a pochi passi dal mare il telefono inizia a squillare sempre di più. Dalla reception dell’Hotel Sa Pedrera, nella strada provinciale che porta alle spiagge di San Giovanni e Is Arutas dal titolare Carlo Picconi arriva una ventata di positività: «Stiamo ripartendo - racconta -. Ancora un po’ di pazienza e le camere saranno nuovamente occupate. A maggio purtroppo qualcuno ha disdetto la prenotazione in attesa della zona gialla. Ma per giugno, luglio e agosto i turisti stanno prenotato il loro soggiorno. É bello sapere che in tanti, famiglie ma anche motociclisti e ciclisti stanno organizzando le ferie nel nostro territorio. I clienti hanno voglia di stare all’aria aperta in tranquillità».

La ripartenza da giugno

Anche Rosalba Loi, titolare di “Torremana", nel centro di Cabras, guarda avanti con il sorriso: «Da noi i primi turisti arrivano il 31 maggio. Sino al 30 giugno per ora abbiamo le camere occupate al 50%. Luglio e agosto al 75 % invece, e gli ospiti sono quasi tutti italiani. Abbiamo anche prenotazione per settembre e ottobre. Lo scorso anno in questo periodo l’agenda delle prenotazioni era già ricca, inutile negarlo. Per ora stiamo percependo che la voglia di viaggiare c’è ma non si capisce bene quali sono le reali intenzioni dei viaggiatori. Facciamo circa dieci preventivi al giorno e ne vanno a buon fine tre. Quando la Sardegna sarà zona gialla in tanti si sposteranno anche solo per il fine settimana, E per noi a quel punto inizierà la vera ripartenza»

Soggiorni lunghi

Altro dato: prenotazioni lunghe. In molti prenotano la vacanza anche per due settimane nella stessa località. Ciò significa che molte famiglie preferiscono non cambiare zona, forse per incontrare meno persone ed evitare possibili contagi. «Quest’anno iniziamo la stagione l’11 giugno - racconta Carlotta Musa, titolare della struttura “Il riposo dei Giganti”, a Cabras - Poi c’è già chi ha prenotato per luglio e agosto. Siamo fiduciosi e pronti ad accogliere i turisti in totale sicurezza».

