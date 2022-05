Turismo: più in alto del 2019 

Debutto di stagione col botto per gli hotel della Riviera del Corallo che già da aprile stanno lavorando a pieno ritmo con turisti internazionali. «I viaggiatori hanno metabolizzato i rischi sanitari e ci stanno dando grandi soddisfazioni», conferma Stefano Visconti presidente provinciale di Federalberghi: «È come se il mercato, compresso per due anni dalla pandemia, fosse esploso con tutta la sua energia positiva». Gli operatori dell’accoglienza sono certi che molto del merito vada attribuito al lavoro di pianificazione che è stato fatto dalla società di gestione dell’aeroporto.

I numeri

Quest’estate il terminal offre 37 destinazioni, di cui 21 internazionali, un milione e mezzo di posti in vendita con una crescita, rispetto al 2019 del 13 per cento. Ieri Vueling ha annunciato il volo per Barcellona ma la parte del leone la sta facendo la compagnia irlandese Ryanair con 22 voli, praticamente oltre il 50 per cento delle rotte totali. I turisti arrivano perché ci sono i voli diretti e, spesso, a prezzi vantaggiosi, specie nei mesi spalla. Ed è così che il mese di maggio si chiuderà con un bilancio migliore rispetto allo stesso periodo pre-pandemia. Il raffronto è con il 2019 e tutti gli indicatori fanno presagire che questa sarà l’estate del grande sorpasso. La maggior parte degli alberghi ha aperto per Pasqua e gli ultimi accoglieranno i primi clienti a fine maggio. Le case-vacanza sono invece disponibili tutto l'anno. «I numeri di posti letto nelle strutture extra alberghiere supera di molto quelli negli hotel», fa sapere Marco Di Gangi rappresentante dell'associazione Domos che riunisce i proprietari di bed and breakfast e case-vacanze: «E le previsioni, da maggio in poi, sono ottime».

Il Comune

Anche il Comune ha ripreso le attività del progetto “Sio”, il Sistema integrato dell’ospitalità, che erano state sospese per l’emergenza sanitaria. L’affiliazione delle strutture è utile all’ente pubblico per avere il polso della situazione ed evitare il dilagare di attività sommerse, ma non solo. Il “Sio” promette diversi vantaggi, tra cui quello di dotare le strutture registrate di una Hospitality Card da distribuire ai propri ospiti, per l’ottenimento di sconti dedicati alla fruizione dei beni archeologici, culturali e naturalistici della città. Il settore Sviluppo Economico ha pensato anche di dotare le strutture ricettive di due marchi: “Alghero Family”, un brand che funziona bene ormai da diversi anni e, l’ultimo nato, “Alghero Pet Friendly” per attrarre un target di visitatori che si muove con gli animali da affezione al seguito. Solo in Italia, infatti, sono circa 6 milioni i nuclei familiari che possiedono un cane o un gatto. «I marchi permettono di comunicare la nostra filosofia di accoglienza. Anche il biglietto unico è pensato per agevolare le famiglie», spiega Alessandro Cocco, assessore al Turismo: «La stagione è partita in anticipo e si preannuncia eccezionale. Proprio di recente abbiamo annunciato il cartellone di eventi più ricco di sempre. Lo abbiamo fatto con largo anticipo proprio per dare l’opportunità al comparto di creare pacchetti e offerte che potenzino i flussi. Ci aspettiamo una estate di grande ripartenza».