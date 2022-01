Turismo, motore della Sardegna 

Le restrizioni imposte durante la pandemia hanno prodotto delle ripercussioni negative anche sul comparto turistico regionale. Nonostante le conseguenze, rispetto ad altre regioni, la Sardegna è riuscita però ad avere una ripresa migliore. Questo, almeno, è quanto risulta dalle ultime rilevazioni dell’Istat, riferite ai primi nove mesi dell'anno scorso, dove è stato messo in luce un incisivo slancio sulla dinamica dei flussi turistici.

I numeri

Secondo quanto spicca da un'analisi del Centro studi della Cna regionale, tra gennaio e settembre 2021, nel complesso degli alberghi e delle strutture ricettive extra-alberghiere dell'Isola si sono avute 9,6 milioni di presenze (+62,8%, rispetto allo stesso periodo del 2020), con un incremento quasi triplo di quello rilevato a livello nazionale (+22,3%). Lo scorso anno le strutture ricettive sarde hanno ospitato in totale il 4,1% delle presenze turistiche italiane.

Dalle ultime stime della Cna emerge che il Pil regionale potrebbe aver registrato nel 2021 un aumento del 4,1%, superiore a quello medio delle regioni del Mezzogiorno, anche se inferiore da quanto atteso per il Prodotto interno lordo nazionale (+6,5%).

Ruolo strategico

Dai risultati sui flussi turistici relativi ai primi nove mesi del 2021, il Centro studi della Cna ha valutato che il contributo alla crescita economica regionale del settore ricettivo nel 2021 dovrebbe attestarsi sui 2,1 punti percentuali, pari a più della metà della crescita attesa. In quest'ottica si devono considerare le presenze turistiche straniere che l'anno scorso sono state appena 3,3 milioni, contro i 7 milioni dello stesso periodo del 2019.

Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario regionale della Cna regionale, ritengono che il comparto turistico rappresenti «uno dei settori strategici per la ripartenza dell’economia sarda. Nei prossimi anni le destinazioni che saranno in grado di proporre un’immagine più sicura in termini sanitari, sostenibile e innovativa nella capacità di adattarsi a una nuova normalità, potranno aumentare la propria competitività turistica».

Reazioni

Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Regione, Christian Solinas, che nel commentare i dati diffusi dalla Cna, non solo li ha definiti «confortanti», ma ha evidenziato come confermino anche «la bontà della strategia intrapresa dalla Giunta regionale».

Solinas ha aggiunto che la Regione ha «affrontato con coraggio e idee l’emergenza sanitaria, che ha influito pesantemente anche sul settore turistico, e grazie ai nostri progetti, che insieme alla bellezza e all'attrattività della Sardegna hanno generato e promosso un'immagine positiva dell'Isola, abbiamo ottenuto importanti risultati».

Secondo l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, «i grandi eventi sportivi promossi senza sosta, le iniziative culturali che hanno valorizzato il patrimonio storico isolano, in particolare l’archeologia, e la partecipazione alle fiere turistiche nazionali e internazionali, hanno contribuito all’ampliamento dell’offerta turistica e alla destagionalizzazione dei flussi, rafforzando l’idea di un’Isola sicura, anche nell’era del pericolo sanitario».